Gertz Manero rendirá protesta este lunes como embajador de México en Reino Unido

Este lunes, Alejandro Gertz Manero rendirá protesta como embajador en Reino Unido, luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión vote su designación, la cual fue aprobada la semana pasada por la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales.

De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, los legisladores tienen en la agenda la ratificación avalada por 10 votos a favor y una abstención, tras la comparecencia del exfiscal General de la República el pasado jueves, en una sesión de poco menos de una hora.

¿Cuándo se votará la designación del embajador en Reino Unido?

“Tendremos la ratificación del doctor Alejandro Gertz Manero, como embajador del Reino Unido, con quien tenemos lazos muy importantes a nivel comercial, obviamente diplomático y desde luego culturales”.

Con ello, Gertz Manero podrá rendir protesta frente a la Permanente del Congreso, a unos días del inicio del periodo ordinario de sesiones, previsto para el próximo 1 de febrero.

¿Qué otros temas abordará la Comisión Permanente esta semana?

De acuerdo con la legisladora, esta misma semana se realizará la comparecencia de María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para rendir su informe anual.

