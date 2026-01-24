Detienen a Nancy “N”, mujer colombiana ligada a red de extorsión de gota a gota en Ecatepec

Nancy "N" fue detenida en Ecatepec, como presunta participante de una célula de extorsión ligada a La Chokiza.

Elementos de la Policía Metropolitana y de la Fuerza de Tarea Marina, junto con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a una mujer de nacionalidad colombiana, identificada como Nancy “N”, de 52 años, alias “Valeria”, presuntamente vinculada a un grupo dedicado a la extorsión con préstamos.

La femenina es considerada objetivo prioritario, ya que estaría relacionada con el grupo denominado “Golden Roma”, una facción operada por la organización delictiva “La Chokiza”, con lo que suman cuatro personas detenidas en esta semana, vinculadas a este grupo criminal, cuyo presunto líder Alejandro “N”, alias “El Choko”, fue detenido en septiembre de 2025 en Ecatepec.

¿Por qué es considerada objetivo prioritario por las autoridades?

Durante la intervención, Nancy “N”, fue detenida en posesión de narcóticos y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que fue asegurada en flagrancia por delitos contra la salud, extorsión y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo.

¿Cómo operaba la red criminal vinculada a la detenida?

La persona detenida y los indicios asegurados fueron trasladados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) donde se determinará su situación jurídica.

Esta intervención es resultado de la acción de la Policía Metropolitana y Marina, luego del aseguramiento de tres sujetos con droga, arma de fuego y dinero en efectivo, lo que llevó a la localización de un inmueble que al parecer funcionaba como call center usado para llamadas de extorsión y venta de droga, el cual era operado por esta organización delictiva.

ahz.

