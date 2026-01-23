Llega este viernes la tercera tormenta invernal de la temporada, advierte el SMN

Se formará la tercera tormenta invernal de la temporada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 23 de enero se formará la tercera tormenta invernal de la temporada, debido a la interacción de una circulación ciclónica en altura con el frente frío 31, un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical.

¿Qué efectos tendrá la tercera tormenta invernal?

Este fenómeno ocasionará un marcado descenso de temperaturas, rachas intensas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del país, además de posible caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

¿Qué regiones resentirán más el frente frío 30?

El frente frío 30 se extenderá sobre el noreste de México y será reforzado por una masa de aire ártico durante la tarde-noche, lo que generará lluvias, chubascos y vientos de hasta 70 km/h, con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe provocará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Toma tus precauciones durante este día y el fin de semana, debido a las #CondicionesMeteorológicasAdversas que originarán dos #FrentesFríos y la tercera #TormentaInvernal de la temporada, en el noroeste y norte de #México ⬇️ pic.twitter.com/en7mIwEe9Q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

Pronóstico de lluvias para este viernes

Fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango Fuertes (25 a 50 mm): Baja California y Coahuila

Baja California y Coahuila Chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo

Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo Lluvias aisladas: Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche

#Pronósticos a 4 días para las ciudades de Poza Rica, Xalapa, Veracruz y Boca del Río, así como Coatzacoalcos, todas pertenecientes al estado de #Veracruz ⬇️ pic.twitter.com/iiQoTUbA2Y — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

¿Cómo estarán las temperaturas?

Se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México.

