Llega este viernes la tercera tormenta invernal de la temporada, advierte el SMN
La tercera tormenta invernal provocará lluvias intensas, fuertes vientos y posible caída de nieve en el norte del país, informó el SMN.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 23 de enero se formará la tercera tormenta invernal de la temporada, debido a la interacción de una circulación ciclónica en altura con el frente frío 31, un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical.
TE PUEDE INTERESAR: Tormenta histórica amenaza a Estados Unidos: 150 millones se quedarían sin luz y calefacción del 23 al 25 de enero 2026
¿Qué efectos tendrá la tercera tormenta invernal?
Este fenómeno ocasionará un marcado descenso de temperaturas, rachas intensas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del país, además de posible caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
¿Qué regiones resentirán más el frente frío 30?
El frente frío 30 se extenderá sobre el noreste de México y será reforzado por una masa de aire ártico durante la tarde-noche, lo que generará lluvias, chubascos y vientos de hasta 70 km/h, con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.
Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe provocará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Pronóstico de lluvias para este viernes
- Fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango
- Fuertes (25 a 50 mm): Baja California y Coahuila
- Chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo
- Lluvias aisladas: Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche
¿Cómo estarán las temperaturas?
Se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México.