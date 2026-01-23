¿Tormenta invernal afectará a México? Sener-CFE descarta apagones y explica qué hacer

La tormenta invernal impactará el norte de México; la CFE afirma tener capacidad suficiente para garantizar el suministro eléctrico.

La tormenta invernal México que afecta a Estados Unidos también se extenderá a territorio nacional y podría impactar a los estados del norte del país, advirtió la Comisión Nacional del Agua (Conagua). No obstante, la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el suministro eléctrico está garantizado.

TE PUEDE INTERESAR: Llega este viernes la tercera tormenta invernal de la temporada, advierte el SMN

De acuerdo con la CFE, la severidad del fenómeno meteorológico podría generar interrupciones en el suministro de gas natural, así como volatilidad en sus precios; sin embargo, afirmó que el sistema eléctrico nacional cuenta con respaldo suficiente para enfrentar la contingencia.

¿Habrá apagones por la tormenta invernal en México?

La CFE informó que dispone de más de 28 mil megawatts de capacidad disponible que no dependen del gas natural, mediante tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias, suficientes para mantener el abasto de energía eléctrica en el país.

Además, señaló que cuenta con dos terminales de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL), con capacidad de suministrar hasta 350 mil metros cúbicos para reforzar el sistema energético nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta histórica amenaza a Estados Unidos: 150 millones se quedarían sin luz y calefacción del 23 al 25 de enero 2026

¿Qué hará la CFE si se presenta una emergencia energética?

La Comisión dio a conocer la creación del Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual se mantiene en sesión permanente para monitorear la evolución del fenómeno climático y coordinar acciones inmediatas ante cualquier afectación al suministro eléctrico.

En cuanto al gas natural, la CFE explicó que mantendrá un programa de coberturas financieras para reducir el impacto de la volatilidad internacional en los precios del energético, lo que permitirá “dar continuidad operativa al Sistema Eléctrico Nacional”.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa CFE cultura de seguridad industrial y compromiso con el sistema eléctrico nacional