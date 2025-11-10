Impulsa CFE cultura de seguridad industrial y compromiso con el sistema eléctrico nacional

La Directora General de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, señaló que el torneo refuerza la cultura de la seguridad

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo la novena edición del Torneo Nacional de Brigadas de Emergencia del Proceso de Generación, un encuentro que reúne a las mejores brigadas de la CFE provenientes de todo el país para fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes, fomentar la cultura de la seguridad industrial y reconocer el compromiso del personal que protege las instalaciones estratégicas del Sistema Eléctrico Nacional. Este torneo, retomado por instrucción de la Directora General, Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, refuerza la misión institucional de salvaguardar la integridad del personal, las instalaciones y la continuidad del suministro eléctrico en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos.

Durante la ceremonia de premiación y clausura, la Directora General de la CFE, recordó que el torneo se había suspendido en 2015 y tras 10 años se retomó para reforzar e impulsar la cultura de la seguridad. Destacó que el evento también fortalece lazos entre los trabajadores de CFE y reiteró su compromiso con la seguridad y la cero tolerancia al incumplimiento de los reglamentos y normatividades. Dijo a los brigadistas que cuentan con toda su admiración y respeto y los exhortó a continuar su preparación para seguir desempeñando su trabajo con orgullo.

El Director de Operación, Héctor Sergio López Villarreal, resaltó la importancia del evento ya que se trata, dijo, de un punto fundamental de la operación diaria de las centrales y enfatizó el profesionalismo con el que se condujeron los brigadistas durante su participación. “El personal es lo que hace fuerte a la Comisión Federal de Electricidad, nuevamente somos una sola CFE, trabajemos juntos para fortalecer a la empresa porque juntos lo hacemos mejor”.

“Con este torneo se busca el cumplimiento de la normatividad, que se tengan protocolos establecidos¸, que se demuestre el compromiso y la preparación, que se fomente el trabajo en equipo y que demostremos la motivación y el amor hacia la CFE”, señaló el Subdirector de Generación, Francisco Javier Maldonado Ramos. “Aquí se demuestra el compromiso que tenemos con la seguridad de las personas, la protección de nuestras instalaciones y con la continuidad operativa del servicio eléctrico nacional, lo cual es una prioridad inquebrantable que tenemos todos. Tenemos que estar preparados para lo peor, esperando siempre lo mejor”.

El representante de Seguridad del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Jorge Alcalá Domínguez, dijo que este evento es significativo ya que pone de manifiesto el interés de empresa y sindicato por salvaguardar la integridad de los brigadistas, garantizar la seguridad del personal y proteger el suministro eléctrico a través del entrenamiento y la capacitación.

Las brigadas ganadoras del 9° Torneo Nacional de Brigadas de Emergencia del Proceso de Generación de la CFE fueron:

1er lugar: Central de Ciclo Combinado Tula

2do lugar: Central Termoeléctrica Puerto Libertad

3er lugar: Central Termoeléctrica Carbón II

En la ceremonia de premiación y clausura también estuvieron presentes el Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez; la Subdirectora de Recursos Humanos, Cecilia Braña Vázquez, la Coordinadora de Desarrollo del Capital Humano, Cristina María Fernández Nájera y el Gerente de Capacitación, Jesús Mosqueda Sánchez.