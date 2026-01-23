Noche de Museos enero 2026: los recintos y actividades que no te puedes perder

La noche de museos enero 2026 es una de las oportunidades culturales más esperadas para empezar el año con arte, historias y experiencias únicas bajo un formato distinto: los museos abren sus puertas en horario nocturno y ofrecen actividades especiales que van más allá de la visita tradicional. Para muchas personas en la capital y visitantes, este evento mensual representa una forma accesible y creativa de acercarse a los recintos culturales, aprender y divertirse en un ambiente diferente.

¿Qué noche de museos tendrá actividades inolvidables?

La noche de museos enero 2026 reunirá a múltiples espacios culturales de la Ciudad de México con propuestas diversas que incluyen conciertos, recorridos guiados, espectáculos, talleres y experiencias para todo tipo de público.

Museo Vivo del Muralismo (Centro Histórico):

Entrada libre durante la noche especial.

Recorrido temático “Fotos y murales, realidades capturadas” con cupo limitado que permite redescubrir murales icónicos y piezas culturales.

Centro Cultural México Contemporáneo (CCMC):

Exhibiciones, performances y una presentación de danza contemporánea —ideal para amantes del arte escénico.

Museo Franz Mayer (Centro Histórico):

Una propuesta fuera de lo común: la llamada “pijamada real” invita a asistir en pijama y cobijita a actividades creativas como talleres, cine, música pop de fondo y dinámicas interactivas que transforman el museo en un espacio lúdico y acogedor.

Museo de la Inquisición (Tacuba):

Para quienes buscan una velada distinta, este museo ofrece experiencias teatralizadas con recorridos misteriosos que exploran leyendas y relatos históricos.

Museo Manuel Tolsá (Centro Histórico):

Música en vivo con un cuarteto de saxofón que mezcla folklore y sonidos clásicos, ideal para una noche cultural con ritmo y tradición.

Ex Convento de Culhuacán (Iztapalapa):

El recinto histórico ofrece recorridos guiados por la noche junto con música, danza y proyecciones visuales en un marco lleno de historia y misticismo.

