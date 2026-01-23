;

  • 23 ENE 2026, Actualizado 23:36

Noche de Museos enero 2026: los recintos y actividades que no te puedes perder

Incluye opciones como talleres interactivos, celebraciones musicales, recorridos nocturnos y experiencias sensoriales que invitan a vivir el arte de otra manera

Noche de Museos enero 2026

Noche de Museos enero 2026 / Juan Ramon Ariza Rodriguez

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

La noche de museos enero 2026 es una de las oportunidades culturales más esperadas para empezar el año con arte, historias y experiencias únicas bajo un formato distinto: los museos abren sus puertas en horario nocturno y ofrecen actividades especiales que van más allá de la visita tradicional. Para muchas personas en la capital y visitantes, este evento mensual representa una forma accesible y creativa de acercarse a los recintos culturales, aprender y divertirse en un ambiente diferente.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Museo Nacional de Antropología llega con una exposición de joyería exclusivamente de China: Horarios, costos de entrada y más

¿Qué noche de museos tendrá actividades inolvidables?

La noche de museos enero 2026 reunirá a múltiples espacios culturales de la Ciudad de México con propuestas diversas que incluyen conciertos, recorridos guiados, espectáculos, talleres y experiencias para todo tipo de público.

Museo Vivo del Muralismo (Centro Histórico):

  • Entrada libre durante la noche especial.
  • Recorrido temático “Fotos y murales, realidades capturadas” con cupo limitado que permite redescubrir murales icónicos y piezas culturales.

Centro Cultural México Contemporáneo (CCMC):

  • Exhibiciones, performances y una presentación de danza contemporánea —ideal para amantes del arte escénico.

Noche de Museos enero 2026 Centro Cultural México Contemporáneo

Museo Franz Mayer (Centro Histórico):

  • Una propuesta fuera de lo común: la llamada “pijamada real” invita a asistir en pijama y cobijita a actividades creativas como talleres, cine, música pop de fondo y dinámicas interactivas que transforman el museo en un espacio lúdico y acogedor.

Museo de la Inquisición (Tacuba):

  • Para quienes buscan una velada distinta, este museo ofrece experiencias teatralizadas con recorridos misteriosos que exploran leyendas y relatos históricos.

Noche de Museos enero 2026 Museo de la Inquisición

Museo Manuel Tolsá (Centro Histórico):

  • Música en vivo con un cuarteto de saxofón que mezcla folklore y sonidos clásicos, ideal para una noche cultural con ritmo y tradición.

Ex Convento de Culhuacán (Iztapalapa):

  • El recinto histórico ofrece recorridos guiados por la noche junto con música, danza y proyecciones visuales en un marco lleno de historia y misticismo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El Museo del Grammy abre al público los objetos personales de Selena Quintanilla

Noche de Museos enero 2026 Ex Convento de Culhuacán

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad