Museo Nacional de Antropología llega con una exposición de joyería exclusivamente de China: Horarios, costos de entrada y más

Museo de Antropología, exposición 'Belleza Eterna a lo largo del Río Amarillo. Ornamentos de plata de los siglos XVII-XX en Shanxi, China'

La importancia de esta exposición radica en que, por primera vez, piezas de un valor histórico incalculable salen de su país de origen para aterrizar en México. Es una oportunidad única para admirar de cerca la sofisticación y el simbolismo de una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la humanidad, estrechando los lazos entre la cultura china y la mexicana.

Aquí te dejamos los detalles para que visites “Belleza Eterna” en el Museo Nacional de Antropología.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El Museo Nacional de Antropología recibe el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025; ¿Qué significa esto?

¿De qué trata la exposición China en el Museo de Antropología?

La muestra se titula “Belleza Eterna: A lo largo del Río Amarillo”. Se trata de una colección impresionante de 143 piezas y conjuntos de joyería tradicional provenientes de la región de Shanxi.

Podrás ver objetos de plata, oro, jade y perlas que datan de las dinastías Ming y Qing (desde el siglo XVII) hasta la era moderna. Estas joyas no eran solo adornos; cuentan historias de estatus social, protección espiritual y rituales de vida. Es, literalmente, ver la historia de China moldeada en metal precioso.

¿Hasta cuándo estará disponible?

Si aún no has ido, ¡tienes tiempo! La exposición se inauguró recientemente y permanecerá abierta al público hasta el 8 de marzo de 2026. Es el plan perfecto para un fin de semana cultural en Chapultepec.

Museo Nacional de Antropología exposición Ampliar

¿Cuánto cuesta la entrada y cuáles son los horarios?

Lo mejor de todo es que el acceso a esta exposición temporal es completamente gratuito. Los horarios de visita son los habituales del Museo Nacional de Antropología:

Martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

Recuerda que los lunes el museo permanece cerrado por mantenimiento, así que programa bien tu visita. El Museo de Antropología se ubica en Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Col. Chapultepec Polanco.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Nuevo Museo en CDMX! Así es el Museo del Cacao y Chocolate ubicado en el corazón de la capital