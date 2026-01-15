El Museo del Grammy abre al público los objetos personales de Selena Quintanilla

El GRAMMY Museum abrió este 15 de enero en Los Ángeles una de las exposiciones más importantes dedicadas a una artista latina, llamada Selena: From Texas to the World. Se trata de un reconocimiento institucional a Selena Quintanilla-Pérez como parte del panteón global de la música popular, donde comparte espacio con grandes de la música universal como John Coltrane, Ella Fitzgerald o Amy Winehouse.

Por primera vez, piezas de la cantante que durante décadas permanecieron resguardadas en el Selena Museum de Corpus Christi, Texas, salieron de su estado de origen para ser exhibidas ante el público internacional. Ese detalle cambia la manera de cómo la audiencia ve a Selena, quien deja de ser un símbolo regional y se instala, oficialmente, en el circuito cultural global.

La exposición fue desarrollada en colaboración directa con Suzette Quintanilla, hermana de Selena y presidenta de Q Productions, la empresa que gestiona su legado. Lo que se presenta no es una versión edulcorada ni lejana de la artista, sino una narración íntima que conecta su infancia, su trabajo obsesivo, su visión estética y su ambición por cruzar fronteras. La muestra también adquiere un peso emocional particular porque se inaugura poco después del fallecimiento de Abraham Quintanilla, el padre y estratega que moldeó gran parte de su carrera.

PUEDE INTERESARTE: Issey Miyake y la lección del “menos es más”: De Steve Jobs a Sticky M.A.

Los objetos que se volvieron legendarios

Dentro del museo, Selena aparece, como la joven que diseñaba su propia ropa, hasta la líder de una banda familiar. Se exhibe el micrófono con las marcas del labial rojo que usó en su último concierto, un objeto que se ha convertido en una reliquia de la cultura pop latina. Están también los instrumentos de Los Dinos, su banda, que permiten ver cómo su proyecto fue desde el inicio una empresa familiar y no un producto prefabricado por la industria.

Sus reconocimientos ocupan un lugar central. Está el Grammy que ganó en 1994 por Mejor Álbum Mexicano-Americano, cuando todavía cantar en español era una barrera real para la industria anglo, y el Grammy a la Trayectoria Artística que la Academia le otorgó de manera póstuma en 2021.

La moda también tiene un espacio protagónico. El vestido blanco de Lillie Rubin con el que subió al escenario de los Grammy, el atuendo y las arracadas doradas de la portada de Amor Prohibido, y los bocetos de ropa que ella misma dibujaba cuando era adolescente.

TE RECOMENDAMOS: Michelle Lamy: performance, estética ritual y ocultismo

Un homenaje en toda su extensión

La exposición incluye además un mural del artista latino Mister Toledo, que recrea momentos clave como su concierto en el Astrodome de Houston, donde cantó ante más de 60 mil personas, una cifra que pocos artistas latinos han alcanzado incluso hoy.

El GRAMMY Museum plantea a Selena como una figura que reconfiguró la idea del latino en la cultura popular estadounidense. Su música ayudó a legitimar el tex-mex y los sonidos fronterizos dentro de los grandes circuitos comerciales. Su imagen abrió espacio para mujeres latinas que no encajaban en los estereotipos de la industria. Y su historia, reforzada por la película de 1997 y por documentales recientes como Selena y Los Dinos, sigue funcionando como un punto de identidad para millones de personas en ambos lados de la frontera.

La exposición estará abierta hasta el 16 de marzo de 2026. Es una ventana limitada para ver, reunidos fuera de Texas, los fragmentos más importantes de una vida que cambió la música latina para siempre. No es solo un homenaje: es la prueba de que Selena ya no pertenece únicamente a su comunidad o a su tiempo, sino a la historia cultural del mundo.