Hoy No Circula 23 de enero: Que las multas no arruinen tu viernes, estos autos descansan en CDMX y Edomex

Si ya estás planeando tu salida del trabajo o alguna reunión para cerrar la semana este 23 de enero, no olvides verificar si tu vehículo tiene permitido circular. El programa Hoy No Circula se implementa para ayudar a reducir las emisiones en la Zona Metropolitana del Valle de México y hasta el momento se mantiene de manera habitual, o sea que no hay Doble Hoy No Circula.

Evita que una multa o una visita al corralón arruinen tus planes de fin de semana. Aquí te decimos qué placas deben quedarse en casa.

¿Qué autos no circulan este viernes?

Según el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que tienen restringida la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes pueden circular libremente el 23 de enero?

Como cada viernes, los vehículos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin problemas son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, servicios fúnebres y transporte escolar.

No respetar el programa Hoy No Circula te puede hacer acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al corralón, lo que te haría perder tiempo y dinero justo antes del descanso del sábado.