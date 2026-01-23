Foro Económico Mundial concluye con balance positivo para México, destaca Alicia Bárcena

El Foro Económico Mundial concluyó con un balance positivo para México, aseguró la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena,

El Foro Económico Mundial concluyó con un balance positivo para México, aseguró la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien destacó la importancia de que el país esté presente en este tipo de espacios internacionales para fortalecer vínculos con gobiernos y organizaciones.

Desde Davos, la periodista y enviada especial Florencia Ángeles compartió en “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus las impresiones de la titular de Semarnat, quien fue la principal promotora del gobierno de Claudia Sheinbaum y del Plan México durante el encuentro.

¿Qué mensaje llevó México al Foro Económico Mundial?

Bárcena resaltó la relevancia de transmitir al mundo “un México estable, dinámico y con un Plan México con propuestas importantes y mucho diálogo”, además del interés de varios países por invertir en los 15 polos de desarrollo.

Florencia Ángeles detalló el panorama que esperan las figuras principales presentes en el FEM rumbo a 2026, quienes se pronunciaron por dar continuidad a los acuerdos alcanzados.

¿Qué dijeron los líderes económicos internacionales?

En el caso de Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional, se hizo un llamado a “dejar el ruido a un lado y concentrarnos en lo que es importante, ser rigurosos en las cifras y hablar con la verdad”.

Por su parte, la actual directora del FMI, Kristalina Georgieva, habló de “un crecimiento estimado de 3.3%”, pero exhortó a los países a no conformarse y buscar mayores resultados, especialmente cuando se tiene una deuda cercana al 100% del PIB. Asimismo, destacó la importancia de impulsar la inteligencia artificial más allá de las élites y vigilar el destino del gasto público.

¿Cuáles fueron las conclusiones del Foro Económico Mundial?

Sobre las conclusiones del director del Foro Económico Mundial, Børge Brende, celebró el diálogo entre dirigentes como un factor clave para avanzar, al considerar que genera productividad, inversión y fortalecimiento de la economía global.

Finalmente, la periodista adelantó que será en el mes de abril cuando se lleve a cabo un Foro Regional en Medio Oriente.

