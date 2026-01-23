En una o dos semanas retomarán análisis del desafuero de Alito, adelanta Hugo Eric Flores

La próxima semana la Sección Instructora de la Cámara de Diputados reanudará la revisión de la solicitud de desafuero de Alito del líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, quien enfrenta una acusación por enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de Justicia del estado de Campeche.

El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, adelantó que en una o dos semanas más convocará a los integrantes de este grupo legislativo para ya desahogar ya este caso, el único que quedó pendiente en el pasado periodo de sesiones.

¿Cuándo se retomará el análisis del juicio de procedencia?

“Voy a convocarlos ya sea en la primera o segunda semana de febrero, pero no pasará de la primera quincena de febrero donde voy a poner a consideración de los integrantes de la Sección lo que hasta ahorita tenemos sobre el caso de Alito. Es el único asunto que tenemos pendiente que desahogar en la Sección Instructora con los elementos que hasta este momento tenemos y que fueron aportados por la Fiscalía de Campeche, hasta el momento”. — Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados

El diputado morenista declinó ahondar sobre la posibilidad de someter a juicio de procedencia para desaforar o no, al senador Alejandro Moreno Cárdenas, pero dejó claro que la acusación por corrupción que se le finca al dirigente nacional priista de ninguna manera es una persecución política, pues se trata de un asunto de carácter jurisdiccional.

¿Qué señalan las carpetas de investigación?

“Si ahorita yo hago una declaración sobre eso estaría yo violentando el derecho de audiencia del senador Alejandro Moreno, pero no puedo pronunciarme, ¿no? Y si no se desecha pues empieza el procedimiento ¿no? Es un asunto que hace mucho ruido político, pero nosotros tendremos que basarnos en los expedientes que nos entregan, no puede haber consideraciones políticas, pues es un procedimiento de carácter jurisdiccional”. — Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados recordó que se analizan cinco carpetas de investigación, en las que la Fiscalía de Campeche acusa a Alejandro “Alito” Moreno de peculado, uso indebido de funciones y atribuciones, para determinar si admiten la solicitud de desafuero que solicitó la Fiscalía Anticorrupción de Campeche para que el líder nacional del PRI enfrente esas acusaciones sin la protección que le otorga el fuero.

