Desafuero de ‘Alito’ Moreno es aplazado hasta febrero de 2026

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, anunció que será hasta el mes de febrero de 2026 cuando se retomará el caso sobre el desafuero del senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Dijo que los integrantes de este grupo de trabajo legislativo siguen en espera de que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche aporte más elementos de prueba para elaborar el dictamen correspondiente y proceder o no a retirar la inmunidad al también líder nacional del PRI.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

“Evidentemente no vamos a convocar ahorita a la Sección Instructora para un dictamen, nosotros estamos allegando todo, todos los elementos para realizar un dictamen que sea muy pulcro independientemente de lo que se proponga en el dictamen, queremos hacerlo completamente apegado a la legalidad”. — Hugo Eric Flores

Explicó que el dictamen que surja de la totalidad de las pruebas que aporte la fiscalía campechana quedará absolutamente ajeno a cualquier consideración política.

¿De qué delitos se acusa al senador?

El diputado Hugo Eric Flores recordó que el senador Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, tiene abiertos cinco expedientes y es acusado de los delitos de uso indebido de atribuciones y peculado, es decir, está acusado de corrupción y no por “pensar diferente al gobierno federal”, como él dice.

“Esto es un asunto de legalidad absoluta, y con estricto apego a derecho, además, es muy sencillo, una vez que conozca el dictamen de la Comisión, él tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia, si fuese el caso. Hay cinco carpetas de investigación contenidas en esta solicitud, lo están acusando presuntamente de haber cometido uso indebido de atribuciones y peculado, no es por sus opiniones políticas”. — Hugo Eric Flores

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué respondió la Sección Instructora a las críticas?

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados negó que el expediente esté “extraviado” como afirmó un legislador del PAN integrante también de este grupo de trabajo legislativo, y aseguró que el caso es plenamente conocido por los integrantes de la comisión.

