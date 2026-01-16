Eclipse Luna de Sangre: fecha exacta, hora, recomendaciones y cómo verlo en México

El próximo eclipse lunar total teñirá la Luna de rojo y será visible desde México. Getty Images

El eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre, es uno de los fenómenos astronómicos más esperados por su impacto visual y facilidad de observación. A diferencia de los eclipses solares, este evento puede verse sin instrumentos especiales y no representa ningún riesgo para la vista.

La Luna de Sangre ocurre cuando la Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna. En ese momento, nuestro planeta proyecta su sombra sobre el satélite natural, filtrando la luz solar a través de la atmósfera terrestre. Ese filtrado provoca que la Luna adquiera tonos rojizos, cobrizos o anaranjados.

Fecha y horarios del Eclipse Lunar

De acuerdo con información astronómica oficial, el próximo eclipse lunar total se registrará durante la noche del 2 de marzo y durante la madrugada del próximo 3 de marzo 2026, lo que permitirá su observación en gran parte del continente americano, incluido México.

El fenómeno se desarrolla en varias fases:

Inicio del eclipse penumbral, cuando la Luna comienza a oscurecerse ligeramente.

Eclipse parcial, cuando la sombra de la Tierra cubre una parte del disco lunar.

Totalidad, el momento en que aparece la Luna de Sangre.

Salida gradual, cuando la Luna recupera su brillo habitual.

La fase de totalidad suele durar entre 60 y 90 minutos, dependiendo del evento, y es el punto más esperado por los observadores.

¿Dónde se podrá ver la Luna de Sangre?

El eclipse será visible desde:

México

Estados Unidos

Centroamérica

Sudamérica

Algunas regiones de Europa occidental

No se necesita telescopio ni filtros especiales. Basta con un cielo despejado y un lugar con baja contaminación lumínica para disfrutar del espectáculo.

Recomendaciones para observar el eclipse

Buscar un sitio alejado de luces urbanas.

Consultar el pronóstico del clima para asegurar cielo despejado.

Usar binoculares o telescopio solo si se desea mayor detalle, aunque no es obligatorio.

Fotografiar el evento con trípode y ajustes de baja velocidad para mejores resultados.

La Luna de Sangre no es solo un fenómeno visual, también es una oportunidad para acercarse a la astronomía y comprender cómo interactúan la Tierra, el Sol y la Luna. Su belleza y accesibilidad la convierten en uno de los eventos celestes más observados en todo el mundo.