Anillo de Fuego en 2026: El primer eclipse solar anular del año ya tiene fecha; así puedes verlo en CDMX

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 creará un "Anillo de Fuego" visible en distintas partes en México. / Ayush Karanwal

Ya hay fecha para el primer eclipse solar de 2026, un evento astronómico que más de uno no va a querer perderse y, en esta ocasión, el cielo nos regalará un “Anillo de Fuego”, fenómeno que podrá ser visto desde territorio mexicano y del cual ya se conocen los detalles más importantes para observarlo.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Aunque su explicación es “simple”, este fenómeno es todo un espectáculo visual, pues sucede cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra; sin embargo, debido a la distancia entre los astros, el satélite no cubre por completo el disco solar, lo cual permite que resalte un ardiente contorno naranja alrededor de la silueta lunar, creando el efecto visual de un anillo perfecto.

¿Cuándo ocurrirá el primer eclipse de 2026?

El próximo martes 17 de febrero. Se estima que este evento tenga una duración total de aproximadamente cuatro horas, tiempo en el que los observadores podrán notar las distintas fases del tránsito lunar.

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres advierte que nunca se debe mirar directamente al Sol, ya que esto puede dañar la retina en pocos segundos. Para disfrutarlo sin riesgos, es fundamental evitar el uso de gafas de sol convencionales, binoculares, cámaras fotográficas, vidrios ahumados, filtros polarizados o materiales caseros como papel aluminio y CDs.

De acuerdo con expertos de la UNAM, la forma más segura de apreciarlo es a través de la proyección de la imagen del Sol en una superficie o utilizando filtros certificados. En caso de contar con gafas especiales para eclipses o instrumentos profesionales, la recomendación es no mirar el fenómeno por más de 30 segundos seguidos, incluso con la protección adecuada.