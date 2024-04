¿Cuántos años pasarán para que haya otro eclipse solar total? Esta es la fecha exacta

El 8 de abril de 2024 será siempre recordado como la segunda fecha con un eclipse solar total: si pudiste presenciar con las medidas adecuadas el evento astronómico, seguro que ya quieres volver a ver otro, pero... si la primera fecha fue el 11 de julio de 1991 y tardó 33 años en volver a presenciarse uno “igual” ¿cuántos años serán para que suceda otro después de éste?

La fecha en que astrónomos suponen que podría suceder otro fenómeno así indica que será hasta el 2052, 4 años menos que la última vez, 28 nada más. Así que ve agendando en tu calendario electrónico que el sábado 30 de marzo de 2052 tienes una cita pendiente.

Si eres de los suertudos que aún les da la edad, podrás presenciar tres eclipses en tu vida ¿te alcanzarán los años?.

¿Lo consideras imposible? Saca cuentas, si naciste en los 70´s u 80`s tendrás menos de 90 añitos, por lo que podrás disfrutar de tu tercer eclipse, pasando décadas en avances a la tecnología que te habrán permitido visualizarlo y vivirlo de manera diferente, quién sabe, quizá para el 52 haya tecnología tan avanzada que no podamos ni concebir cómo se podrá ver para ese entonces, no por nada dicen que “la tercera es la vencida”.

Temporada de eclipses

No te preocupes si naciste antes de esos años, habrá más eclipses de sol pero no totales. Lo sabemos, no es justo, pero así es la naturaleza y aunque no sea siempre igual tiene sus encantos ¿sabes cuáles son los tipos de eclipses?.

• Eclipse solar total: La Luna bloquea por completo la luz del Sol

• Eclipse anular: La Luna cubre casi por completo al Sol, dejando un “anillo de fuego”

• Eclipse parcial: La luna bloquea parte del Sol

El Instituto de Geofísica de la UNAM deja una vela encendida para la esperanza de volver a ver más y no hasta dentro de 28 años, quizá no en México, pero puede ser un buen pretexto para viajar y presenciarlo

Calendario de eclipses en México

Revisa si tienes libres estas fechas, porque verás la luna aunque no las estrellas.

•2 de octubre del 2024 – eclipse solar parcial

26 de enero del 2028 – eclipse solar parcial

14 de enero del 2029 – eclipse solar parcial

14 de noviembre del 2031 – eclipse solar parcial

30 de marzo del 2033 – eclipse solar parcial

12 de septiembre del 2034 – eclipse solar parcial