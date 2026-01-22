Todo sobre la VPH prueba UNAM: qué es, cómo surgió y cómo puedes agendar tu cita

La detección temprana del Virus del Papiloma Humano (VPH) es clave para prevenir enfermedades como el cáncer cervicouterino, una de las principales causas de muerte en mujeres en México. Por eso, el desarrollo de la VPH prueba UNAM representa un avance importante en la salud pública: se trata de una forma más accesible, rápida y menos invasiva para identificar el virus antes de que cause daño celular y poder atenderlo a tiempo.

¿Cómo fue que la UNAM creó esta VPH prueba UNAM?

El proyecto nació en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de la experiencia que un grupo de científicas del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LaNSBioDyT) tenía desarrollando biosensores durante la pandemia.

Estas investigadoras aprovecharon esa experiencia para diseñar un biosensor portátil que detecta el VPH en sólo 30 minutos, sin necesidad de equipo de laboratorio costoso ni procedimientos invasivos tradicionales. En lugar del clásico examen de Papanicolaou, la nueva prueba utiliza técnicas moleculares similares al PCR para identificar directamente el material genético del virus.

La idea, además de científica, tiene una visión social: permitir que más personas accedan al diagnóstico temprano, incluso en zonas rurales o sin infraestructura médica avanzada, reduciendo barreras económicas y culturales que impiden la detección oportuna

¿Ya se puede realizar cita para realizar la prueba?

Sí. Aunque el biosensor todavía está en proceso de validación clínica ante la Cofepris, la VPH prueba UNAM ya se está ofreciendo con tecnología PCR certificada, bajo norma ISO 9001, en la Facultad de Ciencias de la UNAM como parte de la fase de validación del proyecto.

Las citas pueden agendarse en línea a través de la plataforma de la UNAM, donde eliges el día y el horario disponibles. Esta versión de prueba es segura, confidencial y accesible, y los resultados suelen entregarse en un plazo de días hábiles.

¿Cuáles son los síntomas del VPH?

El VPH (Virus del Papiloma Humano) puede no causar síntomas visibles en muchas personas, especialmente al inicio de la infección. Por eso, muchas veces la única forma de saber si alguien lo tiene es mediante una prueba diagnóstica, como la que está desarrollando la UNAM.

Sin embargo, algunos signos que podrían asociarse con el VPH son:

Verrugas genitales o zonas con lesiones visibles en la piel.

Cambios anormales detectados en exámenes ginecológicos.

Irritaciones o molestias persistentes en el área genital.

En casos avanzados, alteraciones celulares que pueden derivar en cáncer cervicouterino.

Es importante recordar que el VPH en sí mismo no siempre presenta síntomas y puede desaparecer sin tratamiento, pero algunos tipos de alto riesgo pueden permanecer y causar daño con el tiempo. Por eso la detección temprana es vital, incluso antes de presentar signos físicos claros.

