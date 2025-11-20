OMS revela que la pastilla anticonceptiva es causante de cáncer; ¿Cómo fue el descubrimiento?

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó en un estudio que la pastilla anticonceptiva es riesgosa debido a su alta vinculación con el cáncer cervicouterino en un grupo específico de mujeres. Te contamos todos los detalles que implica esta noticia.

Pastillas anticonceptivas serían las causantes de cáncer cervicouterino / Catherine McQueen Ampliar

¿Cómo fue que se realizó el estudio?

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) que es parte de la OMS presentó hallazgos que reafirman una asociación ya conocida, pero con datos mucho muchos más precisos sobre la pastilla anticonceptiva y el cáncer cervicouterino.

Y es que existe un riesgo específico confirma que el uso prolongado de la pastilla anticonceptiva oral combinada (que tiene estrógeno y progestágeno) se asocia con un aumento del riesgo de cáncer cervicouterino. Aunque la OMS pide a todas las mujeres no alarmarse, pues esto se observó en mujeres de cierto rango específico.

¿A qué mujeres no se les recomienda tomar pastillas anticonceptivas?

De acuerdo a la misma organización, mencionaron que es muy importante tener en cuenta que todas corren este riesgo, sin embargo, existe un grupo que tiene probabilidades altas de tener cáncer cervicouterino.

Es decir, las mujeres que viven con el Virus del Papiloma Humano (VPH) podrían suspender la toma de este medicamento que ya es considerado la causa principal para el desarrollo de este cáncer. Asimismo, se observó que las mujeres que tomaron la píldora por más de 10 años, presentaban un riesgo significativamente mayor.

Pastilla anticonceptiva provoca cáncer cervicouterino / SimpleImages Ampliar

¿Cuál es la recomendación?

La principal recomendación de la OMS ante el aumento de casos de cáncer cervicouterino por tomar pastillas anticonceptivas es consultar al médico o ginecóloga con revisiones continuas. También mencionaron que es importante realizar pruebas de Papanicolau y pruebas de VPH para detectar cualquier cambio antes de que se convierta en cáncer.

Así que mantente al pendiente de tu salud para que nada pueda surgir fuera de tiempo y ya sea tarde para tratarlo.