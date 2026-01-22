Renovación de licencia en Edomex 2026: Requisitos, costos y dónde encontrar las unidades móviles

Para renovar tu licencia en el Edomex debes presentar tu plástico anterior, CURP certificada y el comprobante de pago de derechos, el cual varía según la vigencia elegida (de 1 a 4 años).

Mantener vigente la licencia de conducir en el Edomex es importantísimo para evitar multas y problemas al realizar otros trámites vehiculares este 2026. Afortunadamente, el proceso de renovación es mucho más ágil que sacarla por primera vez, ya que no es necesario repetir el examen de conocimientos y si ya tienes la licencia anterior a la mano, aquí te decimos qué necesitas para actualizarla y cómo encontrar las unidades móviles.

¿Qué necesito para renovar mi licencia Edomex?

Solo necesitas presentar los siguientes documentos en original:

Licencia anterior del Estado de México (física).

CURP actualizada y certificada por el RENAPO.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional).

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual puedes obtener gratis en el portal del SNDIF.

Comprobante de pago de derechos, que puedes generar en línea o pagar directamente en los módulos con tarjeta.

Toma en cuenta que si tu licencia anterior está vigente pero la perdiste, deberás presentar el acta de robo o extravío para poder proceder con la renovación.

¿Cuánto cuesta la renovación de la licencia en el Edomex 2026?

1 año: 777 pesos.

2 años: 1,040 pesos.

3 años: 1,390 pesos.

4 años: 1,848 pesos.

¿Dónde se encuentra la unidad móvil de licencias Estado de México 2026?

Las unidades móviles son la opción más cómoda para hacer el trámite sin tener que ir a una oficina. Hasta el 23 de enero, las podrás encontrar en las siguientes ubicaciones:

Cuautitlán Izcalli: Estacionamiento de Outlets Punta Norte (Hacienda de Sierra Vieja 2).

Nezahualcóyotl: Estacionamiento del Estadio Neza 86 (Av. General Lázaro Cárdenas).

Chimalhuacán: Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán (Av. Nezahualcóyotl).

San Mateo Atenco: Plaza Cívica Benito Juárez (Av. Benito Juárez 302).

Toluca: Delegación Santa Cruz Atzcapotzaltongo (Calle Hidalgo).

Metepec: Barrio Espíritu Santo (Privada de la Besana s/n).

Tepotzotlán: Frente al Palacio Municipal (Calle Virreynal).

