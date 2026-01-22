PAN presenta ante el INE carta con cinco puntos de preocupación por la reforma electoral

Presenta PAN ante el INE carta de cinco puntos con diversas preocupaciones sobre la reforma electoral

Desde el Instituto Nacional Electoral (INE) militantes, liderazgos y el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Romero, se pronunciaron en contra de la reforma electoral, que a su parecer se convertirá en la ley Maduro.

El líder nacional lanzó un reto y preguntó si Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum estarían de acuerdo en que la reforma considere que si un partido político tiene nexos y financiamientos del crimen organizado se cancele su registro.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza la ratificación de Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido

¿Cuáles son los puntos que preocupan al PAN sobre la reforma electoral?

Tras insistir que Morena y aliados van por el control total de las elecciones, Romero Herrera presentó en el INE una carta dirigida a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Se trata de un documento con cinco puntos con diversas preocupaciones sobre la reforma electoral y consideró que su alcance rebasa una discusión legislativa ordinaria y compromete principios esenciales del sistema democrático mexicano.

Los puntos que plantea en la carta son el origen de la iniciativa desde el Poder Ejecutivo, el posible debilitamiento del INE, la sobrerepresentación legislativa distorsionada, la reducción al financiamiento público y la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Hoy, en conferencia de prensa, hablamos del momento electoral que vive México. La democracia está en riesgo cuando el dinero del crimen organizado entra a las campañas.



El reto es claro: ¿están dispuestos a que un partido político se extinga si se demuestra que recibió dinero… pic.twitter.com/CXB4oJaEjS — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) January 22, 2026

¿Qué postura fijó el PAN ante el Instituto Nacional Electoral?

“No existe una negativa automática a la discusión de reformas; existe una línea infranqueable: no permitir la captura del árbitro electoral ni la normalización del crimen organizado como actor dentro del sistema político. Reiteramos nuestra plena disposición para dialogar con el Instituto, aclarar posiciones, aportar propuestas y colaborar en todo aquello que contribuya a fortalecer la legalidad, la equidad y la confianza ciudadana en los procesos electorales”. — Jorge Romero, dirigente del PAN

Jorge Romero subrayó que está en juego la democracia misma, que las elecciones deben decidirse en las urnas y no en oficinas de gobierno; sin miedo, sin dinero ilícito y con árbitros plenamente autónomos.

🔵 Decimos NO a la #LeyMaduro.



Desde @AccionNacional estamos en contra de una #ReformaElectoral de Morena que pone en riesgo la democracia y le da más poder al narcotráfico. México merece elecciones limpias y justas. https://t.co/8ZGEfiDuJ2 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) January 22, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información