Avanza la ratificación de Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido

Este jueves compareció Alejandro Gertz ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quien fue ratificado como nuevo embajador en Reino Unido.

Al encuentro con los diputados y senadores de dicha comisión legislativa no se permitió el ingreso de la prensa, pero la comparecencia fue transmitida por el Canal del Congreso y en redes sociales.

Te podría interesar: La caída de Gertz y el peligro de un “poder concentrado”

¿Cómo se dio la comparecencia en la Comisión Permanente?

Los legisladores de Morena, de antemano, aseguraron que el ex titular del FGR cuenta con el perfil necesario para ser representante del gobierno de México ante Gran Bretaña.

Mientras que los diputados y senadores del PRI, PAN y hasta del PT, le hicieron el vacío, pues no acudieron a la comparecencia de evaluación del nuevo embajador mexicano.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, la morenista Verónica Camino, dijo que los legisladores de esos partidos, simplemente no se inscribieron para hacer preguntas, aunque una senadora del PRI asistió, pero no participó.

Hoy recibí con atención y aprecio al doctor Alejandro Gertz Manero, quien comparece ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con motivo de su ratificación como embajador ante el Reino Unido. Le deseo suerte en su desempeño una vez que se apruebe su designación. pic.twitter.com/m9jo4Bobiy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 22, 2026

También puedes leer: ¿Quién es Alejandro Gertz Manero, ex titular de la FGR?

¿Cuáles serán las prioridades del nuevo embajador?

En su mensaje Gertz Manero dijo que la mayor parte de mexicanos que estudian en el extranjero lo hacen en Gran Bretaña por lo que buscará que cuando culminen sus estudios regresen a México y obtengan trabajo mediante un programa de empleo piloto.

Se le preguntó su opinión sobre la política de comercio exterior de Estados Unidos y su relación con México, el nuevo diplomático dijo confiar en que todo tendrá un acomodo y una solución positiva, incluso se comprometió a trabajar con empeño para hacer un buen papel en su nuevo encargo.

“No debe haber preocupación de que México no va a saber qué hacer, México lo está haciendo bien, el Gobierno de la República ha mantenido su dignidad y su respetabilidad y ha sabido negociar dentro de esos marcos. Yo creo que nosotros cómo funcionarios que representamos al Estado mexicano, como es la Gran Bretaña, pues yo voy a poner todo mi empeño para hacerlo bien, yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas”. —

Y el único de oposición que participó en esta comparecencia del nuevo embajador en Inglaterra, fue el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien cuestionó la renuncia de Gertz como titular de la FGR, y le recordó que su salida no tuvo una causa justa como establece la ley.

“La renuncia y el relevo del Fiscal General de la República se dieron de manera acelerada, a muchos de nosotros con información muy limitada y durante esos días lo que predominó fueron versiones extraoficiales, rumores, filtraciones, más que comunicados claros y verificables. Desde MC manifestamos nuestra preocupación desde el inicio considerando que la renuncia presentada no se ajustaba plenamente a los supuestos que establece la ley”. —

El senador Colosio Riojas votó en abstención, el nombramiento del nuevo embajador en Inglaterra.

Gertz Manero se reunió previamente con el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, por espacio de 40 minutos. El morenista dijo que en el encuentro al ex fiscal se le veía muy contento con su nuevo cargo y aseguró que no se trata, de ninguna manera, de un exilio forzado.

Alejandro Gertz Manero de 87 años es abogado y doctor en Derecho, ha sido catedrático del ITAM y de la UNAM, cuenta con amplia carta curricular en el servicio público, pero nunca ha sido diplomático.

Síguenos en Google News y encuentra más información