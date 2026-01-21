Hoy No Circula 22 de enero: ¿Qué autos descansan este jueves en CDMX y Edomex? / ©fitopardo

Si tienes que salir a realizar trámites, acudir al trabajo o llevar a los niños a la escuela este 22 de enero, es fundamental que revises las restricciones del programa Hoy No Circula.

No dejes que una multa empañe tu día; aquí te presentamos el calendario oficial para este jueves.

¿Qué autos no circulan este jueves?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben permanecer estacionados de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

Aumenta multa por apartar lugar en CDMX 2026: ¿Cuánto pagarás con el nuevo valor de la UMA?

¿Quiénes pueden circular el 22 de enero de 2026?

Como es habitual, los vehículos que están exentos de estas limitaciones y pueden transitar libremente son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

Reemplacamiento en Edomex 2026: Requisitos para obtener la tenencia gratis o a mitad de precio

Si circulas en un día restringido, podrías recibir una multa de entre 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto se traduce en una sanción de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al corralón, lo que implica gastos adicionales y pérdida de tiempo.