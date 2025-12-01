La caída de Gertz y el peligro de un “poder concentrado”

La reciente salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) no solo marca el fin de una gestión criticada, sino que también abre un debate sobre los riesgos de un posible empoderamiento de personajes tan nefastos en el nuevo escenario político. Este cambio en la FGR detonó diversas reacciones y cuestionamientos.

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República abrió una serie de interrogantes

¿Por qué preocupa este cambio en la FGR?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el periodista y escritor Hernán Gómez Bruera, autor de “Traición en Palacio”, señaló que los festejos por la caída de Gertz por parte de figuras como Julio Scherer Ibarra y su hijo, Julio Scherer Pareyón, resultan preocupantes.

Gómez Bruera recordó que tanto el exconsejero jurídico como su hijo fueron objeto de diversas investigaciones por parte del exfiscal, relacionadas con tramas de extorsión, corrupción, y tráfico de influencias en el caso de Scherer Ibarra, y por un contrato “muy irregular” en el caso de su hijo.

¿Quién podría sustituir al exfiscal?

El analista puntualizó que la salida de Gertz no fue casual, pues “nunca tuvo la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum” y se dio en un contexto donde el exfiscal intentó dejar un “legado” mediante investigaciones importantes en los últimos meses.

La pregunta clave ahora es quién asumirá el cargo. Aunque no se registró en la lista de aspirantes, Arturo Zaldívar (expresidente de la Suprema Corte) sonó para un cargo de gran relevancia: la Consejería Jurídica de la Presidencia. Gómez Bruera calificó esto como una posibilidad “muy preocupante”, ya que Zaldívar fue cómplice de las “corruptelas” de Julio Scherer Ibarra.

En cuanto a la FGR, todas las miradas apuntan a Ernestina Godoy, quien es vista como una figura que ha sido eficaz, pero que “hace lo que la presidenta le dice”.

Ernestina Godoy Ramos es la nueva titular de la Fiscalía General de la República.

¿Qué riesgos implica este movimiento institucional?

El autor advirtió que la virtual llegada de Godoy, en conjunto con otros fenómenos, se presta al “uso político de la institución” y es parte de una lógica más amplia de concentración de poder.

La actual administración busca que no haya “ningún tipo ni el más mínimo contrapeso”, lo que se suma a la pérdida de independencia del Poder Judicial.

Este escenario, de acuerdo con el análisis, podría profundizar la preocupación por el rumbo institucional del país y el impacto del cambio en FGR en el equilibrio de poderes.

