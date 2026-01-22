Detención de “El Botox” dará indicios para desmantelar grupo criminal de la región: Alfredo Ramírez Bedolla

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla dijo que la detención de “El Botox” es un golpe directo a uno de los líderes de extorsión principales de la región, lo que aceleró su detención es que es el responsable directo de dos homicidios y el autor material e intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, el líder limonero en la región de Tierra Caliente; las investigaciones podrán dar mayores indicios para realizar mayores detenciones y desmantelar al grupo criminal de la región.

¿Por qué es relevante la detención de “El Botox” para la región?

“Es un golpe directo a uno de los líderes de extorsión principal en la región. Quiero ser muy claro, no quiero decir que la extorsión se acaba porque detuvimos a un líder… el nivel de extorsión tiene que reducir, tiene que bajar, y sobre todo el mensaje es muy claro de combate a la impunidad”. — Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Ramírez Bedolla informó que “El Botox” era la cabeza del grupo delincuencial denominado “Los Blancos de Troya”, que derivó de las autodefensas de la época de Alfredo Castillo en Michoacán.

“Es un golpe directo para uno de los líderes criminales de la extorsión en Michoacán, sabemos que no se ha acabado pero es un golpe fuerte. No tenemos que confiarnos. Fue importante la coordinación de todas las autoridades”: @ARBedolla en @WRADIOMexico https://t.co/yKi8d1g1Kl — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 22, 2026

¿Qué avances hay en el caso Carlos Manzo?

Sobre el caso de Carlos Manzo dijo que es un tema “en plena investigación”, se han realizado varias detenciones y el fiscal de Michoacán Carlos Torres “ha sido muy diciplinado, muy atento en el tema” y todas las líneas de investigación están abiertas y prevé más detenciones sobre todo de la delincuencia organizada y aseguró que estarán muy atentos para entender cuál fue el móvil del homicidio.

