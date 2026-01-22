Detención de “El Botox” dará indicios para desmantelar grupo criminal de la región: Alfredo Ramírez Bedolla
La detención de “El Botox” permitirá obtener indicios para desmantelar un grupo criminal en Michoacán, tras su presunta responsabilidad en el homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo
#Entrevista con Alfredo Ramírez Bedolla
En entrevista con Carlos Loret de Mola, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla dijo que la detención de “El Botox” es un golpe directo a uno de los líderes de extorsión principales de la región, lo que aceleró su detención es que es el responsable directo de dos homicidios y el autor material e intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, el líder limonero en la región de Tierra Caliente; las investigaciones podrán dar mayores indicios para realizar mayores detenciones y desmantelar al grupo criminal de la región.
¿Por qué es relevante la detención de “El Botox” para la región?
“Es un golpe directo a uno de los líderes de extorsión principal en la región. Quiero ser muy claro, no quiero decir que la extorsión se acaba porque detuvimos a un líder… el nivel de extorsión tiene que reducir, tiene que bajar, y sobre todo el mensaje es muy claro de combate a la impunidad”.— Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán
Ramírez Bedolla informó que “El Botox” era la cabeza del grupo delincuencial denominado “Los Blancos de Troya”, que derivó de las autodefensas de la época de Alfredo Castillo en Michoacán.
¿Qué avances hay en el caso Carlos Manzo?
Sobre el caso de Carlos Manzo dijo que es un tema “en plena investigación”, se han realizado varias detenciones y el fiscal de Michoacán Carlos Torres “ha sido muy diciplinado, muy atento en el tema” y todas las líneas de investigación están abiertas y prevé más detenciones sobre todo de la delincuencia organizada y aseguró que estarán muy atentos para entender cuál fue el móvil del homicidio.