De Madreperla a Lenny Kravitz: El despliegue de artistas para el Vive Latino 2026

Este martes 20 de enero, el Teatro Metropolitan alojó la conferencia de prensa del Vive Latino 2026, al filo del mediodía. Una presentación que gozó lo mismo de la asistencia de iconos, leyendas y personajes célebres del rock latinoamericano de las últimas décadas, así como la presencia virtual de algunos de los representantes internacionales del cartel para la vigésimo sexta edición del festival. El evento organizado por OCESA superó las dos horas de duración, entre presentaciones en vivo, conversaciones con el talento del Vive Latino 2026 y una sesión de preguntas y respuestas entre el mismo grupo de artistas y los numerosos medios congregados para el show.

Madreperla se encargó del banderazo inicial con la reproducción del video de “Cinemático”, una de las canciones que conformarán el EP que el supergrupo lanzará para el fin de semana en el que será celebrado este concierto emblemático en Iberoamérica. El conjunto liderado por Cecilia Toussaint en la voz y en el cual se acompaña por su esposo –Alfonso André- en la batería y los integrantes de La Barranca, José Manuel Aguilera y Federico Fong, apareció en el escenario sin su guitarrista, pero hicieron una breve explicación de lo que se vio en la pantalla y ampliaron sobre su estilo y forma de hacer música: un rock enérgico, poético y existencialista, del cual conoceremos más hasta el 14 de marzo. A partir de ese momento, salió el presentador del evento, Francisco Alanís –“Sopitas”-, para dar voz a los diferentes invitados que engalanaron el escenario, ya fuera en línea o de forma presencial.

Sopitas dio introducción a Jordi Puig –creador y director del Vive Latino-, quien mencionó un cambio importante en cuanto al espacio que habrá para los asistentes al festival: se trata de un uso más amplio en las instalaciones del Foro que permitirá encontrar escenarios a cada lado de la entrada de la Puerta 6, aunque con la distancia considerable para no entre el sonido de uno y otro. Llama la atención el interés y sencillez con la que Jordi habló sobre la realización de un evento de tal magnitud y que se acerca a cumplir con una trigésima celebración; particularmente con la cercanía con la que Puig se refiere a los músicos, los medios y el equipo que conforma, lo cual se reflejó en el momento en el que Paco Huidobro (Fobia) señaló al responder la pregunta del mítico “Chava Rock” sobre el por qué seguir en presentaciones del festival a pesar de los sonados conflictos entre integrantes de la banda.

Posteriormente, salió Paul Forat –ejecutivo, productor e impulsor de la escena musical-, quien comentó las bondades que Amazon proveerá para el público el 14 y 15 de marzo, mismas que van desde el wi-fi gratuito en algunas zonas, filas de acceso rápido al festival y la misma rueda de la fortuna, hasta la playlist oficial o una sesión de Amazon Originals con talento del cartel de este año. Posteriormente, integrantes del estudio de diseño Despacho Primate, explicaron las raíces de cosmogonía, arte críptico y entorno digital que caracterizan la identidad visual que representa al Vive Latino ’26 en esta ocasión. Tras esa breve explicación, apareció un dúo “chico-chica” con el punk electrónico de Malcriada, uno de los actos que harán vibrar el Foro GNP con guitarra estridente, percusiones digitales dinámicas y la energética voz de Mathilde Sobrino para raspar las cuerdas vocales.

La conferencia de prensa arrancó con una serie de microenlaces digitales con Tom Morello, Cypress Hill, Lenny Kravitz, White Lies e Illya Kuriaky & The Valderramas, quienes tuvieron conversaciones cortas con el anfitrión con un enfoque en el público mexicano, las ganas de actuar para el mismo y el amor que tienen hacia nuestro país. Presentaron también a la alineación que estará en el ring de lucha libre con la presentación de Templario, con la compañía del Cojo Feliz y El Tío Rober, quienes presentaron al grupo que hará reír al público que pase a la Carpa Comedy del festival. Ante la posibilidad de un “pierrotazo” a los comediantes por parte del luchador –a petición de la audiencia-, Sopitas interrumpió para presentar al talento iberoamericano que acompañó la velada.

En el escenario, hicieron gala de presencia con figuras canónicas del rock nacional que iban desde Rocko Pachukote (Maldita Vecindad), Denise Gutiérrez (Hello Seahorse!), Patricio Iglesias (Santa Sabina) y los ya mencionados integrantes de Madreperla, hasta integrantes de otras agrupaciones de renombre en el cartel como Los Amigos Invisibles, Allison, Orqueska, Triciclo Circus Band, Los Viejos y Liran’ Roll, por mencionar algunas. Fue aquí donde se hizo evidente un tema que se ha hecho manifiesto de una manera tácita en el entorno; mientras los artistas y la organización mostraban emoción y buena disposición, algunas de las preguntas mostraron otra visión.

Más allá de la posible lisonja que se puede interpretar por parte de algún medio, hay un tema que se hizo evidente en este evento y fue la clara de algunas partes de los medios con la evolución generacional. Por un lado, mostraron una cara amigable hacia las caras nuevas que acompañaron al evento. Por otro lado, en algunas de las preguntas se notó un enfoque hacia los nombres de mayor experiencia dentro del panel y que llevaron a la rememoración de instantes pasados o pérdida de algunos de los nombres que formaron parte de la escena. Sin levantar una atmósfera lúgubre –sino mantener presente a estas figuras que se extrañan-, se respiró el aire nostálgico que susurró con sutileza: “las cosas ya no son como antes”, para así dar cierre a una extensa ronda de preguntas. De esa manera, llegó el cierre con la actuación de Alcalá Norte, quienes liberaron toda su potencia escénica para hacer el “claquetazo final” a la tarde en el Metropolitan.

El Vive Latino 2026 se celebrará en el Foro GNP los próximos 14 y 15 de marzo, con la presencia de Los Fabulosos Cadillacs, Santa Sabina, Fobia, Moenia, Enanitos Verdes, Banda Machos, Enjambre, El Gran Combo de Puerto Rico y Rich Mafia, entre las voces de habla hispana. Los representes de la escena anglo destacan a The Smashing Pumpkins, Cypress Hill, Lenny Kravitz, Tom Morello, White Lies, Moby y el legendario John Fogerty.

EHL