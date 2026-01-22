Eugenio Derbez confirma colaboración con MrBeast tras ser vistos en Edomex: “Se vienen cositas”

“¿Jimmy, estás nervioso?”, preguntó Derbez. “Un poco, si este helicóptero se cae, ¿cuál sería el titular?”, respondió Jimmy Donaldson, creador de contenido e influencer conocido como MrBeast, en un video revelado este jueves por el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, luego de que se les viera juntos a través de imágenes en redes sociales en el Estado de México.

Según versiones, presuntamente estarían involucrados en la construcción de una escuela de educación media superior en San Andrés Tepetitlán, municipio de Almoloya de Juárez. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por el actor ni por el YouTuber de 27 años.

Stay Tuned / Se vienen cositas… — Eugenio Derbez a través de sus redes sociales.

MrBeast y Eugenio Derbez al momento de abordar un helicóptero. Ampliar

Hasta ahora, MrBeast no ha aclarado el motivo de su visita a México, la cual ocurre a menos de un año del escándalo que protagonizó en mayo de 2025. En aquella ocasión, su recorrido por las zonas arqueológicas de Calakmul, en Campeche, así como Chichén Itzá y Balamcanché, en Yucatán, desató toda una polémica con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Esta vez, el filántropo regresó al país en compañía de uno de los rostros más importantes de la industria del entretenimiento en en país y, aunque las pistas sugieren una colaboración, la verdadera razón sigue siendo todo un misterio.