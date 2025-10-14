Vive Latino 2026: Precios de boletos, beneficios y toda la información que necesitas

El Vive Latino 2026 se celebrará el 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Con un cartel que incluye artistas como Lenny Kravitz, Cypress Hill, Juanes, Cuco, Hello Seahorse!, Erin Memento, Fobia, John Fogerty, entre otros, el festival promete ser uno de los más ambiciosos en su historia.

Precios de boletos (Fase 1)

Los boletos están disponibles en las siguientes modalidades:

Abono General : $3,950 MXN

: $3,950 MXN Individual Sábado General : $2,950 MXN

: $2,950 MXN Individual Domingo General : $2,950 MXN

: $2,950 MXN Abono Comfort Pass : $4,000 MXN

: $4,000 MXN Individual Sábado Comfort Pass : $3,100 MXN

: $3,100 MXN Abono Platino : $5,400 MXN

: $5,400 MXN Individual Sábado Platino : $3,850 MXN

: $3,850 MXN Individual Domingo Platino : $3,850 MXN

: $3,850 MXN Abono Boxes Oro Sur y Norte : $7,000 MXN

: $7,000 MXN Abono Boxes Diamante Sur y Norte: $10,000 MXN

Estos precios corresponden a la Fase 1 de la venta y pueden variar según la disponibilidad y la fase de venta.

Beneficios por tipo de boleto

Abono General

Acceso a los 12 escenarios del festival durante los dos días.

Participación en activaciones de marcas.

Acceso a Casa Comedy, Lucha Libre, Momentos Indio, Aldea Musical, El Parque, Vive La Feria, zona de disqueras independientes y vinilos, mercadillo, compra de lockers, sistema Citibanamex Cashless, zona de ONGs, foodtrucks, zona de comida y barra de bebidas, performances y zonas recreativas y de descanso.

Comfort Pass

Incluye todos los beneficios del Abono General.

Entrada con carriles exclusivos.

Baños premium en diferentes zonas del festival.

Abono Platino

Incluye todos los beneficios del Comfort Pass.

Zona de grada asignada con vista al escenario principal.

Zona lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del escenario principal.

Zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario principal.

WiFi dentro del lounge.

Acceso a grada exclusiva en el escenario principal.

Vive La Suite

Incluye todos los beneficios del Abono Platino.

Servicio de meseros en butaca y lounges.

Venta de alimentos y bebidas premium.

Lanyard y gafete conmemorativo.

Butacas con respaldo en el escenario principal.

Abono Boxes

Acceso a zonas exclusivas con vista preferencial.

Beneficios como gradas en los escenarios principales, baños premium, servicio de meseros, venta de comida premium y zonas de descanso especiales.

Fechas y lugar

Fechas: Sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026.

Lugar: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

Información adicional

Los precios de los boletos pueden variar según la fase de venta y la disponibilidad.

Es recomendable adquirir los boletos con anticipación para asegurar los mejores precios y evitar agotamientos.

Para más información y compra de boletos, visita el sitio oficial del festival: vivelatino.com.mx.