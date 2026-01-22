Convocan a marcha por la paz en Culiacán tras homicidio de Fernando Alan

Amigos y familiares de Fernando Alan, quien era estudiante de derecho y fue asesinado el pasado 13 de enero en el sector Tierra Blanca, en Culiacán, convocaron a una marcha por la paz que se llevará a cabo este domingo 25 de enero.

A través de redes sociales circula un flyer en el que se exige justicia por el homicidio del joven de 24 años, además de hacer un llamado a la ciudadanía a sumarse a la movilización pacífica.

¿Cuándo y desde dónde partirá la marcha por la paz en Culiacán?

“Exigiremos justicia, calles seguras y que nos devuelvan la tranquilidad en nuestra ciudad”, señala el comunicado difundido por los organizadores.

La marcha iniciará a las 9:00 de la mañana en la Catedral de Culiacán y concluirá en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, La Lomita.

Se invita a los asistentes a acudir vestidos de blanco como símbolo de paz.

¿Cómo ocurrió el homicidio de Fernando Alan?

De acuerdo con información proporcionada por familiares, Fernando Alan se dirigía junto a su novia, Rosa Guadalupe, ambos de 24 años, al gimnasio a bordo de un automóvil Mazda blanco, cuando fueron alcanzados por disparos.

Fernando Alan perdió la vida en el lugar, mientras que la joven resultó herida.

Sus familiares aseguran que el homicidio ocurrió por una confusión durante una persecución de civiles armados.

Ante estos hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos urgió a las autoridades a esclarecer de manera pública y transparente el caso.

Asimismo, distintos sectores de la sociedad se han pronunciado para exigir a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y justicia para la víctima y su familia.

