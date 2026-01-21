Tus hijos se están preparando para un mundo que no existirá en 2030

En "Martha Debayle en W", el psicólogo familiar Juan Pablo Arredondo dio alerta directa a madres y padres: estamos educando a nuestros hijos para un mundo laboral que ya está quedando obsoleto.

De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, para 2030 millones de empleos desaparecerán, muchos otros cambiarán radicalmente y más de la mitad de los trabajadores tendrá que volver a capacitarse. El dato más inquietante: muchas de las profesiones del futuro todavía no existen.

Tareas reemplazables y no reemplazables

Las ocupaciones más amenazadas son las repetitivas, predecibles y fácilmente automatizables, como cajeros, capturistas de datos o auxiliares administrativos.

En contraste, los trabajos que más crecerán requieren criterio, análisis, creatividad, regulación emocional y adaptación constante.

El error educativo más común

Es buscar que los hijos “estudien una carrera segura”. Esa seguridad ya no existe. Lo que sí existe es la empleabilidad, que depende de la capacidad de aprender, desaprender y reinventarse.

Desde casa, los padres pueden marcar una diferencia enorme. Enseñar a pensar en lugar de solo obedecer, ayudar a los hijos a nombrar emociones, normalizar el error y mostrar que el cambio no es fracaso, sino parte de la vida.

La tecnología también debe enseñarse con criterio. No se trata de prohibirla ni de delegar el pensamiento en ella, sino de usarla como herramienta consciente. Preguntar “¿esto te ayudó a pensar o pensó por ti?” cambia la relación con la tecnología.

El futuro no premiará a quien obedeció más, sino a quien se adaptó mejor. Criar para el futuro no es acelerar a los hijos, es darles raíces emocionales fuertes y una mente flexible.