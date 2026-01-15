¿Año nuevo, chamba nueva? ¿Cuándo moverte es una decisión de crecimiento?

El inicio de año suele traer una pregunta incómoda: ¿me quedo donde estoy trabajando o ya es momento de moverme? Para Rebeca Muñoz, mind coach con más de 20 años en RRHH, durante su participación en “Martha Debayle en W”, cambiar de trabajo no siempre es huir. Muchas veces es evolucionar.

De acuerdo con reportes del mercado laboral, entre el 30 y 40% de los profesionales considera un cambio durante el primer trimestre del año. Las razones no son solo económicas, sino también estancamiento, falta de crecimiento y desalineación con objetivos personales pesan más.

Señales claras de que algo ya no encaja

No odias tu trabajo, pero ya no te emociona

Sientes que ya diste lo que tenías que dar

Permanecer ahí no te acerca a tu versión profesional futura

El cambio rara vez empieza porque todo está mal. Empieza porque lo que antes funcionaba ya no es suficiente.

El costo emocional del cambio

Cambiar implica enfrentar miedos profundos, como estabilidad financiera, identidad, reconocimiento e incertidumbre. Por eso, Rebeca insiste en que las decisiones importantes no se toman desde la prisa emocional, sino desde la claridad.

Existen tres rutas principales:

Movimiento interno

Cambio lateral externo

Movimiento ascendente

Cambiar de trabajo no es el objetivo, sino operar desde un mejor nivel de decisión. El mercado no premia la urgencia, premia la claridad, coherencia y preparación emocional.