Tarjeta Rosa en Guanajuato 2026: Habrá desactivación masiva en enero; haz esto para no perder tu dinero

Habrá desactivación masiva en enero de la Tarjeta Rosa en Guanajuato 2026; la recomendación para las beneficiarias es vaciar la cuenta de inmediato.

Si eres beneficiaria de la Tarjeta Rosa en Guanajuato 2026, tu tarjeta actual está por quedar fuera de servicio. El Gobierno del Estado decidió renovar por completo el programa para este año, lo que implica una desactivación masiva de las tarjetas viejas para dar paso a una versión mucho más moderna y bancarizada. Para que no te quedes sin tu apoyo y, sobre todo, para que no pierdas el dinero que ya tienes ahí, es muy importante que conozcas las fechas de retiro y los pasos para registrarte en la nueva etapa. Aquí te explicamos cómo está el movimiento y qué debes hacer antes de que termine enero.

¿Qué pasará con la Tarjeta Rosa en 2026?

La tarjeta que traes en tu cartera perderá validez, pues serán desactivadas para todas las beneficiarias en enero. Sin embargo, se entregará una nueva Tarjeta Rosa que continuará recibiendo 6 mil pesos al año, que te darán en dos pagos de 3 mil pesos cada uno (en junio y noviembre).

Además, con el cambio de tarjeta también te regalan servicios que antes no tenías, como médico a domicilio, ambulancias, dentista, nutriólogo, asesoría legal y hasta ayuda si se te queda el carro o si necesitas apoyo funerario. Por todo esto, es obligatorio que todas las beneficiarias saquen el nuevo plástico.

¿Cuándo serán las inscripciones para la Tarjeta Rosa?

Para entrar a esta nueva etapa, tienes que registrarte en febrero y marzo a través de la aplicación Tarjeta Rosa. Debes de ser mujer entre 25 y 45 años y vivir en Guanajuato.

TE PUEDE INTERESAR: Así puedes sacar el NIP de tu Tarjeta Rosa en Guanajuato en línea

¿Cuándo se entregarán las tarjetas rosas en Guanajuato?

Las nuevas tarjetas se van a entregar durante abril y mayo. Pero como las tarjetas viejas van a dejar de funcionar, las autoridades han anunciado que tienes hasta el 31 de enero para sacar el dinero que te quede en la tarjeta actual. Si no lo retiras antes de esa fecha, podrías perderlo porque se llevará a cabo la desactivación masiva.

Requisitos para recoger la nueva Tarjeta Rosa en Guanajuato

Cuando te avisen que ya puedes ir por tu nueva tarjeta, no olvides llevar estos documentos, porque ahí mismo te van a ayudar a activarla:

Tu celular.

INE vigente.

Acta de nacimiento de tu hijo o hija que tengas registrado.

Comprobante de domicilio en Guanajuato.

Copia de la INE de la persona designada como beneficiaria.