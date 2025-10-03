Pago de la Tarjeta Rosa en Guanajuato 2025: ¿A quiénes les cae el depósito de octubre de 6 mil pesos?

El pago de octubre 2025 de la Tarjeta Rosa en Guanajuato ya tiene fecha.

El calendario de pagos de la Tarjeta Rosa en Guanajuato de 2025 está por terminar, y ahora toca el turno del depósito de octubre. Aquí te contamos qué día cae el pago y quiénes podrán cobrar el apoyo económico de 6 mil pesos.

¿Cuándo cae el pago de octubre de la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

De acuerdo con el calendario oficial, el pago de octubre de la Tarjeta Rosa en Guanajuato se realizará el miércoles 15 de octubre de 2025. Este corresponde al quinto depósito que se entrega como parte del programa.

¿A quiénes les cae el pago de octubre?

El apoyo económico está dirigido a mujeres madres de entre 25 y 45 años que viven en el estado de Guanajuato.

Los otros beneficios de la Tarjeta Rosa en Guanajuato

Desde febrero, cuando comenzaron los primeros depósitos, las autoridades de la Secretaría del Nuevo Comienzo detallaron que el programa no solo otorga el apoyo económico, sino también:

Servicios médicos.

Asesoría legal.

Apoyo en el hogar.

Asistencia vial.

¿Cómo registrarse a la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

Para participar en la próxima convocatoria es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer y madre de entre 25 y 45 años.

Vivir en Guanajuato.

Contar con un folio de preregistro o registro en la app de la Tarjeta Rosa.

Presentar identificación oficial vigente.

Tener un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.

Contar con número telefónico activo.

Entregar acta de nacimiento y CURP de tu hijo o hija con nacionalidad mexicana.