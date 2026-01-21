Oscar 2026: Dónde ver las nominaciones EN VIVO y a qué hora se anuncian

Las nominaciones al Oscar 2026 marcan el inicio de una carrera en el cine que próximamente, se sabrá quién ganará. Y es que los premios Oscar son uno de los eventos más importantes que existen en el mundo del séptimo arte, por lo que quienes siguen de cerca la temporada de premios, viven con mucha emoción estos momentos.

Así que si eres de los que no se los puede perder, te decimos dónde verlas en vivo, a qué hora se anuncian y qué plataformas transmitirán en vivo dicha ceremonia. Sigue leyendo para informarte de todos los detalles.

¿Dónde ver las nominaciones de los premios Oscar 2026?

Luego de la entrega en los Critics Choice Awards y los Golden Globes, la temporada de premios entra oficialmente a casi la cúspide de los momentos favoritos de los amantes del cine. Por lo que si no te quieres perder ningún detalle sobre los Oscar 2026 no te preocupes que, las nominaciones a este premio podrás verlo sin ningún problema en México.

Lo primero es ubicar las redes sociales oficiales de los premios Oscar 2026, pues en todas estarán realizando la transmisión. Pero es una tradición que en su canal de YouTube se pueda ver fácilmente, así te dejamos la página oficial para que no te pierdas ni un segundo de las nominaciones al Oscar 2026.

¿A qué hora se anuncian las nominaciones?

El anuncio de las nominaciones suele realizarse por la mañana, tipo 7:30 AM. Pero te recomendamos conectarte unos minutos antes porque, a pesar de ser un evento breve, es muy puntual y las nominaciones son continuas.

¿Qué categorías anunciarán para los Oscar 2026?

Este año se agregó una nueva categoría y justo mañana veremos quiénes debutan en ella, mientras, sigue la lista de las nominaciones:

Mejor Película

Mejor Director

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Guion Original

Mejor Guion Adaptado

Mejor Película Internacional

Mejor Película Animada

Mejor Largometraje Documental

Mejor Cortometraje Documental

Mejor Cortometraje de Live Action

Mejor Cortometraje Animado

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Canción Original

Mejor Sonido

Mejor Edición

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejores Efectos Visuales

Mejor Casting (nueva categoría que debuta en 2026).

Ver las nominaciones al Oscar en tiempo real permite conocer las primeras reacciones, detectar sorpresas y entender qué películas llegan fortalecidas a la ceremonia.