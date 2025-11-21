Este 2026 habrá una nueva estatuilla de Los Óscar para premiar a los directores de casting

Ampliar

La Academia de Hollywood fue la que confirmó este nuevo agregado premio y será parte de la ceremonia del 15 de marzo de 2026, lo que ya la convierte en una de las ediciones más completas y llamativas de los últimos años.

Desde 2001 no se agregaba una categoría más, fue en ese año cuando se decidió crear la sección de Mejor Película Animada la cuál hasta la fecha ha sido sumamente apreciada por el publico que desesperadamente esperan cada edición de cada año.

Para esta sección, la rama de directores de casting hará una lista con 10 películas seleccionadas, y de ahí saldrán los nominados oficiales que se anunciarán el 22 de enero de 2026. Después, todos los miembros votantes decidirán al ganador.

Además, la Academia ya adelantó que otro premio nuevo está en camino, y estará dedicado al diseño de stunts (escenas de riesgo), pero este llegaría hasta la edición número 100, es decir hasta 2028.

Con estas novedades, los Óscar buscan enfocar a otros profesiones que son fundamentales para la realización de cada obra de arte y que anteriormente no se reconocían y generalmente son aspectos que no logramos ver frente a las cámaras, pero que son esenciales para que una película funcione.