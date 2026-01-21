Jóvenes Construyendo el Futuro llevará a las calles una ‘Oficina Móvil’; Ubicación, fechas y horarios

La llegada de la oficina móvil de Jóvenes Construyendo el Futuro representa una gran oportunidad para que jóvenes de la zona accedan de forma presencial al registro, aclaración de dudas y acompañamiento directo para integrarse al programa de capacitación laboral impulsado por el Gobierno de México.

Es una alternativa ideal para quienes no pueden completar el proceso exclusivamente en línea o simplemente buscan orientación personalizada.

¿Dónde estará ubicada la oficina móvil de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La oficina móvil de Jóvenes Construyendo el Futuro se instalará en el Auditorio Isidro Fabela, uno de los espacios más accesibles y conocidos de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Este punto fue seleccionado para facilitar la llegada de jóvenes interesados en conocer más sobre el programa y sus beneficios, así como para permitir que centros de trabajo interesados también se acerquen y se registren.

¿Cuáles son las fechas en las que estará el módulo?

El módulo de atención presencial del programa Jóvenes Construyendo el Futuro está programado el 21 de enero de 2026. Durante ese día, el personal capacitado atenderá a quienes deseen iniciar su proceso de registro, resolver dudas sobre requisitos o conocer las ventajas de participar como aprendiz o como centro de trabajo.

¿Qué horarios tendrá la oficina móvil de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El horario de atención de la oficina móvil será de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Este periodo de tiempo está pensado para que los y las jóvenes y representantes de empresas o negocios puedan acudir sin necesidad de perder todo el día y recibir orientación clara y completa sobre cómo integrarse al programa.

Acudir a una oficina móvil de Jóvenes Construyendo el Futuro puede marcar la diferencia para los jóvenes que buscan experiencia laboral, capacitación y la posibilidad de recibir un apoyo económico mientras se forman en un centro de trabajo.