Diputados aprueban incluir en la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad de 473 votos una reforma para incluir en la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, para que el Gobierno Federal ofrezca al menos durante todo un año un salario mínimo vigente como el actual que es de 7 mil 400 pesos mensuales, es decir, cerca de 90 mil pesos al año a jóvenes de entre 18 y 29 años siempre y cuando no estén estudiando ni trabajando.

Esta iniciativa del Ejecutivo busca apoyar a los jóvenes de manera temporal para capacitarse y en un futuro encauzar sus estudios o bien alcanzar un puesto formal en el mercado laboral.

Se aprueba con 473 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política, en materia de apoyo a jóvenes.

El morenista y vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, describió la modificación a la Carta Magna en favor de gran parte de los jóvenes mexicanos.

“El Estado otorgará un apoyo económico mensual de al menos un salario mínimo que el actual es de 248 pesos diarios para jóvenes entre 18 y 29 años de edad que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando ningún nivel escolar formal con el fin de que se capaciten en el trabajo en periodo de hasta 12 años en negocios, talleres, tiendas y demás unidades económicas”.

Hoy damos un gran paso hacia el futuro: La reforma constitucional que apoya a nuestros jóvenes ha sido aprobada!

Juntos estamos construyendo un país con más oportunidades y esperanza para las nuevas generaciones.

Los diputados en su mayoría jóvenes de todos los partidos, adelantaron que votarán a favor de esta iniciativa constitucional, la quinta del paquete de López Obrador, aunque han hecho algunas críticas a la implementación de este apoyo social en el que se han denunciado irregularidades como entrega de “moches” a los gestores de los servidores de la Nación.

Por ejemplo, el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Farías Bailón, quien denunció extorsiones a los beneficiarios de este apoyo y pidió a los morenistas aclarar que los recursos provienen de los impuestos que pagamos todos los mexicanos y que no es dinero de Morena ni mucho menos del presidente López Obrador.

“El programa presenta irregularidades como el moche que les tienen que dar las personas están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el 50 por ciento que darles a los tutores que les piden este dinero, estamos hablando de corrupción, hay que revisar eso también, para que a los jóvenes no se les quite el dinero. Y el dinero no es de ustedes, no es de su dinero sino de los impuestos de los mexicanos, sinvergüenzas”.

Los legisladores de Morena, PT y Partido Verde celebraron que, por fin, pueda llevarse a la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que los apoyos sociales se conviertan en derechos sociales.

