Registro a Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: Así puedes certificar tu CURP para inscribirte al programa en línea

Recientemente, la Coordinación de Becas para Programas del Bienestar informó que el registro a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro ya arrancó para estudiantes de educación superior. Este apoyo económico otorga 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado.

A través de redes sociales, la dependencia detalló que el registro estará abierto hasta el miércoles 15 de octubre en la página oficial. Y para completar el trámite es muy importante que tengas tu CURP certificada, por lo que aquí te explicamos cómo verificarla y qué hacer en caso de que no aparezca así.

El registro a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro estará abierto hasta el 15 de octubre de 2025. Ampliar

¿Cómo saber si tu CURP está certificada?

Debido a que la CURP es un documento validado por la RENAPO, su certificación depende de que tus datos coincidan con el acta registrada en el Registro Civil. Y revisarlo es muy fácil, ya que solo necesitas descargar tu Clave Única de Registro de Población desde el portal de consulta y revisar que en la esquina inferior derecha aparezca la leyenda: “CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”.

Así se ve una CURP certificada. Ampliar

¿Cómo certificar la CURP para Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Si tu CURP no aparece como certificada, el primer paso es comprobar que tu acta de nacimiento esté registrada en la plataforma nacional del Registro Civil. Dependiendo del caso, el procedimiento es el siguiente:

Si tu acta aparece registrada y los datos son correctos, pero tu CURP no está certificada tendrás que ir a un módulo de la RENAPO o del Registro Civil para que actualicen la información.

Por otra parte, si tu acta no aparece o tiene errores tendrás que solicitarle al registro civil de tu entidad que la incorporen. Puedes hacerlo en el siguiente enlace: https://www.miregistrocivil.gob.mx/

