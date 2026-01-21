Hoy No Circula 21 de enero: Que no te multen en CDMX y Edomex a mitad de la semana

Llegamos a la mitad de semana y si tienes que trasladarte por la Ciudad de México o el Estado de México, es fundamental que no olvides las restricciones del programa Hoy No Circula.

Evita que una multa o el traslado al corralón arruinen tu jornada. Aquí te decimos qué vehículos deben quedarse en casa hoy.

¿Qué autos no circulan este miércoles?

Según el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que tienen restringida la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes pueden circular sin restricciones el 21 de enero de 2026?

Los vehículos que están exentos de la medida y pueden transitar libremente este miércoles son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

Circular en un día prohibido te hará acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMA. Para este inicio de 2026, esto representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del costo del arrastre de la grúa y el tiempo perdido en el depósito vehicular (corralón).