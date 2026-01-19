Hoy No Circula 19 de enero: ¿Qué placas y engomados descansan este martes en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Si ya estás planeando tu ruta para este 20 de enero, no olvides consultar las restricciones del programa Hoy No Circula. El tránsito en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México suele ser intenso desde las primeras horas, y lo último que quieres es que una multa o una vuelta al corralón compliquen tu día, así que te contamos cómo está el calendario del Hoy No Circula de este miércoles para que sepas si tu auto puede salir o deberás buscar otra alternativa de transporte.

Recuerda que estas medidas buscan mejorar la calidad del aire en un mes donde las bajas temperaturas suelen dificultar la dispersión de contaminantes.

¿Qué autos no circulan este 20 de enero?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa este martes, de las 5:00 a las 22:00 horas, son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Qué vehículos se salan del Hoy No Circula este martes?

Los autos que pueden transitar libremente, sin importar su terminación de placa, son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

Circular en un día restringido te puede costar una multa que oscila entre las 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al depósito vehicular, lo que te haría perder tiempo y dinero.