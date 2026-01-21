Gertz Manero comparecerá ante el Congreso previo a su ratificación como embajador en Reino Unido

Este jueves, el ex titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, comparecerá ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar su plan de trabajo como nuevo embajador de México ante el Reino Unido y responder los cuestionamientos de los diversos grupos parlamentarios que habrán de ratificar o no su nombramiento.

¿Cómo será la comparecencia ante diputados y senadores?

Gertz Manero quien recién cumplió 87 años, presentó su renuncia al cargo de Fiscal General de la República en noviembre del 2025, ahora será el nuevo representante del gobierno mexicano en Gran Bretaña por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Permanente, Verónica Camino, explicó la mecánica de la comparecencia de Gertz Manero ante los diputados y senadores de dicho grupo de trabajo y posteriormente se turnará el dictamen a la Mesa Directiva para citarlo a rendir protesta el próximo lunes 26 de enero.

“Estaríamos esta comparecencia a las once y media de la mañana, primero empezaría el doctor con un mensaje, posteriormente los grupos parlamentarios harán sus distintas preguntas y luego ya el cierre por parte del doctor. Posteriormente ya se daría la discusión sobre esta ratificación, porque estamos en un proceso de ratificación, y una vez que concluyamos pues ya le pasaríamos el dictamen a la Mesa Directiva para que sea procesado en la siguiente sesión”.

¿Habrá un proceso de aprobación por la vía rápida?

Cabe decir que el líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que en la aprobación de esta propuesta de la presidenta Sheinbaum, se cumplirán todos los trámites legislativos, es decir, que no habrá una autorización “fast track”.

Mientras que, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, declinó decir si su bancada votará a favor o no del nombramiento de Gertz Manero, como nuevo embajador de México ante el Reino Unido, pero aseguró que el ex titular de la FGR es muy buen abogado y que no tienen nada en contra de él.

