Extradición de 37 reos a EE. UU. revelará nexos de políticos y empresarios con el narco

La reciente entrega de 37 reos de alto perfil a Estados Unidos representa un movimiento estratégico que va mucho más allá del combate al narcotráfico, de acuerdo con el especialista en seguridad Eduardo Guerrero.

En entrevista para “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, el especialista señaló que esta acción es una bomba de tiempo para la clase política y empresarial mexicana, ya que las autoridades estadounidenses están construyendo un mapa detallado de las redes de complicidad que sostienen al crimen organizado en el país.

“No veo una incursión de soldados de Estados Unidos a territorio mexicano, hay modalidades de intervención, de lo contrario rompería relaciones diplomáticas y de entendimiento”: @laloguerrero en @WRADIOMexico https://t.co/vASu5CxXQK — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 21, 2026

¿Qué implicaciones tiene la entrega de criminales a Estados Unidos?

Los reos trasladados pertenecen a organizaciones criminales importantes, como los Beltrán Leyva y diversos grupos con presencia en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California, los cuales poseen información clave sobre vínculos con figuras públicas.

A partir de ello, el gobierno de Estados Unidos podrá actuar judicialmente en el momento que decida, ya sea en el corto o largo plazo; Eduardo Guerrero advirtió que México se está volviendo peligrosamente dependiente de la justicia de Estados Unidos ante la falta de una estrategia nacional robusta.

¿Existe una estrategia nacional para procesar a estos criminales?

También lamentó que no existan planes claros para fortalecer el sistema penitenciario o el judicial, y los recientes recortes presupuestales en materia de seguridad agravan esta vulnerabilidad; la incapacidad de procesar a estos narcotraficantes en territorio mexicano evidencia una pérdida de control sobre la soberanía en materia de justicia penal.

Eduardo Guerrero subrayó que este traslado masivo de criminales permitirá a las agencias estadounidenses “exprimir” información que no fue obtenida en México, lo que podría derivar en futuras revelaciones que sacudirán las estructuras de poder en el país.

