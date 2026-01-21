Ciberseguridad en México: advierten sobre la urgencia de proteger datos personales

En medio del incremento en las filtraciones de datos y la vulnerabilidad de la información personal en México, David González, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica, advirtió que, en un entorno donde la entrega de datos biométricos es prácticamente inevitable, los esfuerzos deben enfocarse en la implementación de estándares técnicos obligatorios y auditorías constantes para reducir el riesgo de exposición de los datos.

En el espacio de “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, David González señaló que el manejo de la información es responsabilidad mayoritariamente de los operadores, lo que exige controles de acceso estrictos y un monitoreo continuo para detectar comportamientos extraños.

¿Por qué fallan los controles de seguridad en plataformas digitales?

Las filtraciones recientes demuestran que muchas plataformas se lanzan simplemente por cumplimiento normativo sin pasar por pruebas de vulnerabilidad previas, lo que deja la puerta abierta a los ciberdelincuentes, explicó el especialista.

La gravedad del problema se refleja en las cifras, pues entre 2024 y 2025 se registró un aumento del 84% en la tendencia al robo de identidad, incluso antes de la implementación del nuevo registro telefónico.

¿Qué medidas pueden reducir el riesgo de filtración de información?

Este panorama es resultado de un descuido en los controles de seguridad y de una visión errónea que considera a la ciberseguridad como un gasto y no como una inversión necesaria para proteger a la ciudadanía.

El investigador estacó que para revertir esta situación es necesario que el gobierno establezca normas claras, y que se priorice el cifrado de la información, con el objetivo de que en caso de ocurrir una filtración los datos robados resulten ilegibles y, por lo tanto, inútiles para cometer fraudes.

