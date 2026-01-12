Telcel descarta filtración masiva de datos y refuerza seguridad en la vinculación de líneas

Luego de que se diera a conocer la filtración de datos del registro telefónico, Renato Flores, subdirector de comunicación de Telcel, aseguró que la vulnerabilidad técnica detectada en su portal ya ha sido corregida totalmente bajo estrictos protocolos de ciberseguridad.

El directivo enfatizó que, tras un análisis profundo realizado por sus equipos técnicos, se descarta cualquier filtración masiva de datos personales, brindando certeza a sus más de 60 millones de usuarios sobre el resguardo de su información confidencial.

¿Qué originó la falla detectada en el portal de Telcel?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Renato Flores explicó que la falla se originó en una herramienta de programación del portal de vinculación y fue detectada e intervenida de inmediato.

Aclaró que aunque en casos muy aislados se pudo visualizar información que formaba parte de las pruebas del equipo técnico, las capas de seguridad digital de la empresa se han reforzado para evitar cualquier incidente futuro y garantizar que el proceso sea completamente seguro para el público.

¿Cómo funciona la vinculación de líneas y qué medidas de seguridad aplica?

Respecto al proceso de vinculación de líneas exigido por el ordenamiento gubernamental, el vocero recordó que los clientes tienen como fecha límite el 30 de junio para realizar el trámite que puede llevarse a cabo de manera presencial en cualquiera de los más de 410 Centros de Atención a Clientes en el país, o de forma digital a través del portal oficial de la compañía, donde se han implementado herramientas de validación de identidad para proteger al titular de la línea.

Para dar mayor transparencia a sus usuarios, el subdirector adelantó que a partir del 7 de febrero el portal de Telcel permitirá consultar qué números telefónicos están vinculados a cada nombre.

Para completar el registro, ya sea físico o digital, se requiere una identificación oficial y una “prueba de vida”, que consiste en la huella digital en centros de atención o una fotografía en el portal en línea que coincida con la identificación presentada, para asegurar que nadie más pueda hacer uso de los datos del cliente.

