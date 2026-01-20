Trump exhibe mensajes privados de Macron y la OTAN y escala la tensión por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar la relación con sus aliados europeos al hacer públicos mensajes privados que le enviaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en medio de la controversia por Groenlandia. La filtración, difundida por Trump en su red Truth Social, expuso intercambios diplomáticos que hasta ahora se mantenían en el ámbito confidencial.

De acuerdo con El País, uno de los mensajes más directos es el de Macron, quien expresa desconcierto por la postura estadounidense respecto a Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa y estratégico en el Ártico. “No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”, le escribe el mandatario francés, aunque en el mismo texto subraya coincidencias con Trump en otros frentes internacionales, como Siria e Irán.

TE RECOMENDAMOS: Trump publica imágenes generadas con IA que muestran a Venezuela, Canadá y Groenlandia como parte de Estados Unidos

En ese intercambio, Macron plantea la posibilidad de una reunión urgente del G-7 en París tras el Foro Económico Mundial de Davos, con la intención de abordar varios asuntos abiertos de la agenda internacional, entre ellos Ucrania y la situación en el Ártico. Incluso sugiere encuentros paralelos con representantes de países directamente implicados, como Dinamarca, y propone una reunión personal con Trump antes de su regreso a Estados Unidos.

Desde el entorno del presidente francés se ha señalado que los mensajes filtrados no contradicen la posición pública de París. Francia mantiene una defensa clara de la soberanía territorial de los Estados y del respeto al orden internacional, además de su compromiso con la seguridad en el Ártico como parte de la OTAN.

PUEDE INTERESARTE: Groenlandia: quiénes son sus aliados si Estados Unidos intentara invadirla

Trump también difundió un mensaje de Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, con un tono notablemente más conciliador. En él, Rutte elogia el papel de Trump en otros escenarios internacionales y expresa disposición a trabajar de manera conjunta en el tema de Groenlandia. Fuentes de la OTAN confirmaron a El País la autenticidad del intercambio.

La publicación de estas comunicaciones privadas se da en un contexto de fricciones crecientes entre Washington y varios gobiernos europeos. Según el diario español, Trump ha acompañado esta estrategia con advertencias económicas, incluyendo la amenaza de imponer aranceles elevados a productos franceses, como vinos y champanes, en respuesta a desacuerdos diplomáticos recientes.

La crisis en torno a Groenlandia, un territorio clave por su ubicación y recursos en el Ártico, sigue siendo un punto sensible para Europa y Estados Unidos, al cruzar intereses estratégicos, militares y de soberanía dentro de una región donde la OTAN busca mantener estabilidad frente a nuevas tensiones globales.