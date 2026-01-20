Trump publica imágenes generadas con IA que muestran a Venezuela, Canadá y Groenlandia como parte de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este martes 20 de enero de 2026 en su red social Truth Social varias imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) en las que se representa a Groenlandia, Canadá y Venezuela como si fueran parte del territorio estadounidense. Estas publicaciones se produjeron en medio de un aumento de tensiones diplomáticas con aliados europeos de Washington y justo antes de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Una de las imágenes compartidas muestra a Trump junto al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio plantando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia con un letrero que dice “Greenland – US Territory Est. 2026”. Otra imagen, basada en una fotografía real de una reunión en el Despacho Oval con líderes europeos, fue modificada para incluir un mapa donde Groenlandia, Canadá y Venezuela aparecen cubiertos por la bandera de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS LEER: La estrategia del Ártico: por qué el Polo Norte se ha convertido en una prioridad estratégica para Estados Unidos y Occidente

La fotografía original usada como base corresponde a un encuentro de agosto de 2025 entre Trump y dirigentes internacionales, como la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el primer ministro británico Keir Starmer y el secretario general de la OTAN Mark Rutte. Esa reunión se transformó mediante herramientas de IA para generar el mapa alterado.

Trump en Truth Social Ampliar

Estas publicaciones de Trump no incluyen advertencias sobre la naturaleza generada con IA de las imágenes, y han sido calificadas por algunos gobiernos como falsas o engañosas. Por ejemplo, el gobierno venezolano calificó de “fake” la representación que muestra a su país como parte de Estados Unidos, destacando que se trata de un montaje generado artificialmente.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Venezuela: Líderes chavistas vuelven a X tras más de un año de bloqueo

Los hechos ocurren en el contexto de declaraciones públicas y acciones del propio Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, al que ha señalado como prioritario para seguridad nacional y ha planteado en varias ocasiones como objetivo estratégico de Washington.