Alicia Bárcena pide en Davos “avanzar más de prisa” contra el cambio climático

Alicia Barcena reconoció que el país aún depende de los combustibles fósiles para la generación de energía

El mundo debe avanzar con mayor urgencia y a mayor escala en la transición energética y en el impulso de la economía circular para enfrentar la crisis climática, expresó la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de México, Alicia Bárcena.

Al participar en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y ante especialistas del sector ambiental de otros países y directivos empresariales, la funcionaria mexicana señaló que nuestro país trabaja para alcanzar emisiones cero, aunque reconoció que el país aún depende de los combustibles fósiles para la generación de energía.

Sin embargo, también reconoció que los esfuerzos actuales son insuficientes frente a la magnitud del desafío ambiental global.

“Tenemos una urgencia para avanzar más de prisa y a una mayor escala. La escala en la que estamos trabajando no es suficiente, y aquí en Davos intento asegurarme de encontrar empresas que sean capaces de avanzar más de prisa”. — Alicia Bárcena

Te podría interesar: Kapital Bank acompaña a México en Davos y busca atraer inversiones

¿Por qué es urgente acelerar la transición energética?

En su alocución en este foro, explicó que el primer eje es abandonar gradualmente los combustibles fósiles para transitar hacia energías renovables, y el segundo, consolidar un modelo de economía circular que reduzca residuos y aproveche los materiales.

Asimismo, destacó que la economía circular es una pieza clave de la estrategia ambiental de México, al permitir que los desechos se transformen en insumos productivos.

“Todos los desechos pueden utilizarse como un recurso”. — Alicia Bárcena

En el marco del @wef, me reuní con Bart Sap, CEO de @UmicoreGroup, empresa líder 🇧🇪 en la industria del reciclaje de metales, soluciones de movilidad más limpias y materiales avanzados. En 🇲🇽, buscamos aliados para invertir en los Polos de Economía Circular para el Bienestar 📈♻️ pic.twitter.com/t9SPCd1zD7 — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) January 20, 2026

También puedes leer: FMI eleva previsión de crecimiento de México para 2026

¿Qué proyectos de economía circular impulsa México?

Expuso que México trabaja en la creación de tres parques de economía circular, enfocados en la reutilización de neumáticos, residuos de la construcción, desechos sólidos y plásticos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y generar nuevas cadenas de valor.

La secretaria de Medio Ambiente informó que otra de las metas centrales del gobierno federal es conservar el 30 % del territorio nacional para el año 2030, como parte del compromiso de México con la protección de la biodiversidad y los acuerdos internacionales en materia ambiental.

Durante su participación en Davos, Bárcena reiteró que México busca alianzas con empresas y actores internacionales capaces de acelerar la transición energética y fortalecer proyectos de economía circular, ante la urgencia de responder al cambio climático.

Síguenos en Google News y encuentra más información