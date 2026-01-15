Groenlandia: quiénes son sus aliados si Estados Unidos intentara invadirla

Desde la Segunda Guerra Mundial la enorme isla del Ártico, Groenlandia, ha sido pieza central de la geopolítica notreatlántica. Históricamente parte del Reino de Dinamarca desde el sigo XVIII, con estatus de territorio autónomo desde 1953, Groenlandia ha combinado su identidad propia con la realidad de que no tiene ejército propio y su defensa recae directamente en Dinamarca, el Estado que la administra y la representa internacionalmente

El interés estadounidense por Groenlandia no es nuevo, tampoco es casual. En 1946, al término de la guerra, el gobierno de Harry S. Truman llegó a ofrecer 100 millones de dólares en oro por la isla, una propuesta que Copenhague rechazó, aun cuando Washington la consideraba “indispensable” para su seguridad estratégica en tiempos de tensión con la URSS. En 1951, bajo la protección de la recién creada OTAN, Dinamarca y Estados Unidos firmaron un acuerdo que permitió a Washington operar instalaciones militares, como la actual Pituffik Space Base, en suelo groenlandés, siempre con reconocimiento de la soberanía danesa, y como parte de la defensa colectiva del Atlántico.

En los últimos años este legado histórico ha reverdecido de forma tensa. Discursos y propuestas políticas de alto nivel desde Washington han reavivado la idea de que Groenlandia debería “pertenecer” o ser controlada por Estados Unidos por razones de seguridad estratégica, particularmente frente a Rusia y China. Esos planteamientos han sido rechazados con firmeza por las autoridades groenlandesas y danesas, argumentando que la isla no está en venta y que su estatus y defensa deben respetar el derecho internacional y la soberanía democrática de su pueblo.

En ese contexto, si algún día se planteara un escenario extremo de agresión militar estadounidense, más allá de la diplomacia o presión política, Groenlandia no estaría sola.

Sus principales aliados para resistir o responder a una invasión se anudan los siguientes pilares.

Primero, Dinamarca

Como potencia responsable de la defensa, Copenhague ha reiterado que cualquier intento de alterar la integridad territorial groenlandesa sería inaceptable y que sus fuerzas armadas están obligadas a responder directamente ante una ofensiva extranjera, incluso sin órdenes adicionales, según legislación danesa vigente desde 1952. En la práctica, esto convertiría a Dinamarca en la primera línea de defensa en un conflicto armado.

Segundo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

Groenlandia forma parte del espacio de protección colectiva de la alianza a través de Dinamarca, miembro fundador desde 1949. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que considera un ataque contra uno como un ataque contra todos, constituye el marco jurídico más sólido de ayuda mutua entre aliados. Aunque nunca antes se ha planteado en un caso donde el presunto agresor también sea miembro, las autoridades groenlandesas han condicionado que su defensa se mantenga en el marco multilateral de la OTAN y no bajo dominio unilateral de una sola potencia.

Tercero, el respaldo europeo más amplio

En el actual clima de tensiones, países europeos como Francia, Alemania, Suecia, Noruega, entre otros, han reforzado su presencia en la región ártica junto a Dinamarca mediante ejercicios y despliegues conjuntos, por ejemplo en la denominada Operación Arctic Endurance, y han manifestado públicamente su solidaridad con la soberanía danesa sobre Groenlandia ante presiones externas. Estas acciones, aunque no equivalen a un ejército continental propio como tal, representan un compromiso político y militar explícito con la defensa común del Ártico dentro del marco occidental.

La Unión Europea y el apoyo diplomático

En términos políticos, la Unión Europea también apoya diplomáticamente la posición de Dinamarca y Groenlandia, denunciando que cualquier intento de toma por la fuerza sería indefendible bajo el derecho internacional y nocivo para la cohesión transatlántica.

La historia demuestra que Groenlandia ha sido un punto de interés estratégico compartido por potencias desde la Guerra Fría hasta hoy, y que sus alianzas no son producto de una crisis reciente, sino de acuerdos y compromisos que han persistido durante décadas. En el escenario hipotético de una agresión estadounidense, los aliados tradicionales de Groenlandia serían Dinamarca como defensor directo, la OTAN como marco de defensa colectiva y una red amplia de apoyo europeo expresada tanto en la práctica militar como en la diplomacia multilateral.

Este entramado de relaciones, respaldado por acuerdos históricos y recientes acciones políticas de capital importancia, subraya que la defensa de Groenlandia, siempre bajo la soberanía danesa y el respeto al derecho internacional, está lejos de ser un asunto aislado y reflejaría un compromiso colectivo duradero frente a amenazas a la integridad de un territorio autónomo en el Ártico.