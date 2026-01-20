Senadora Julieta Ramírez niega retiro de visa estadounidense y responde con burlas

La legisladora minimizó las versiones en su contra y utilizó el sarcasmo para desmentirlas

Los estoy esperando en Disney, dijo en tono burlón la senadora de Morena, Julieta Ramírez Padilla, tras rechazar que le hayan quitado la visa estadounidense.

La senadora por Baja California de manera irónica respondió a las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta revocación de su visa estadounidense, al asegurar que la información es falsa y llamar a sus críticos a “dormir tranquilos”.

¿Qué dijo la senadora sobre la supuesta revocación de su visa?

A través de un video difundido en sus redes sociales, la legisladora minimizó las versiones en su contra y utilizó el sarcasmo para desmentirlas.

“Para todos esos que andaban muy preocupados de que iba a ser su servidora porque le quitaron la visa, pues ya pueden dormir tranquilos”. —

¿Cómo respondió a los señalamientos en redes sociales?

Ramírez Padilla también se refirió, en tono burlón, a quienes hicieron comentarios sobre supuestos viajes a Estados Unidos.

“Y aquellos que me invitaron a Disney, pues los estoy esperando”, añadió, antes de rematar con un “pasen a reportarse”.

Aseguró que no existe ninguna acción en su contra relacionada con documentos migratorios, y atribuyó las versiones a ataques políticos y desinformación en redes sociales.

