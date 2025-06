Morenista dice a EU que se metan su visa por el...

A menos de 24 horas de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, estuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar sobre el fenómeno migratorio y las redadas en Los Ángeles, la morenista Melissa Cornejo saltó para decir a EU que “se metan su visa por el culo”.

Por lo que el funcionario norteamericano le respondió y ordenó que le eliminaran el documento migratorio a la consejera de Morena en Jalisco.

Resulta que ayer Melissa Cornejo publicó en sus redes sociales una fotografía sobre los hechos violentos ocurridos en las protestas en Los Ángeles en rechazo a las redadas contra migrantes.

Se trata una fotografía de un hombre que posa con la bandera de México mientras está parado frente a un auto que tiene la leyenda “Fuck ICE”, en referencia a los agentes de migración de Estados Unidos.

Luego de la publicación el subsecretario de Estado, que está de visita en México, le respondió que “perdería su visa”.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo”.Y agregó Landau: “no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hacía ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes”.

— Christopher Landau