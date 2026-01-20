Inversión pública en México se frena por deuda y falta de recursos, advierte Gabriela Dutrenit

En entrevista con Gabriela Warkentin, la economista y profesora de postgrado en economía de gestión y políticas de innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Gabriela Dutrenit, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la reunión que tuvieron con varios especialistas por buscar opiniones fuera de su círculo de trabajo; informó que fue para abordar el Plan México y mencionaron que la inversión pública no crece en México.

¿Por qué no crece la inversión pública en México?

Dutrenit planteó en la reunión:

La inversión pública en México no crece porque es baja y se ha reducido porque no hay recursos por el endeudamiento. En el sector privado se necesita certeza para poder invertir, el cual corre riesgo tomando en cuenta el contexto de Donald Trump. Se necesita financiamiento a las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) y no es un fenómeno nuevo, lo cual es una situación complicada; las tasas de interés son muy elevadas. Las PYMES no tienen acceso a un crédito, aunque existieron algunos programas el tema no ha sido abordado. Financiamiento a la política industrial.

¿Qué implica el Plan México para el crecimiento económico?

Sobre el Plan México comentó que más allá de que pueda estar de acuerdo con todos los puntos, todavía muchos temas no están bien estructurados, pero plantea una estrategia de política industrial que es un cambio muy importante, algo que no se había abordado desde hace 30 años, “entonces celebro el Plan México”.

“Hay un México moderno, que es el de las grandes empresas, muchas de ellas nacionales, muchas de ellas son grandes empresas mexicanas que están conectadas a cadenas globales de valor y que tienen plantas en varias partes del mundo. Es un México muy moderno que tiene que empujar el crecimiento, no hay nadie más que ellos para empujar el crecimiento y está el otro México más rezagado, donde están la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, y esos tienen que ser jalados por ese México moderno”. — Gabriela Dutrenit, economista

Dutrenit señaló que, si las empresas producen más, contratan más trabajadores e invierten en ciencia y tecnología, generan ocupaciones con mayores retribuciones y para el gobierno generando ingresos, lo que produce derramas en la economía y permite que el país crezca.

