Ibero Puebla denuncia “limbo jurídico” e irregularidades en el caso de Leonardo Escobar

En entrevista con Gabriela Warkentin, Simón Hernández, defensor de Derechos Humanos de la Ibero Puebla, habló sobre las inconsistencias de las autoridades en el caso del académico Leonardo Escobar y dijo que todo es bastante anómalo porque por ley cualquier autoridad que realice una detención debe realizar un registro para evitar arbitrariedades, lo cual es uno de los elementos más preocupantes. Esta situación que pareciera una práctica común no permite garantizar la libertad e integridad de una persona, más porque hubo un maltrato que debe ser deslindado y esclarecido.

“El hecho de que se detenga, se libere, y nunca exista registro, pues es un limbo jurídico, como si la persona jamás hubiera estado en custodia de las autoridades, en una instalación oficial”. — Simón Hernández, defensor de Derechos Humanos de la Ibero Puebla

¿Por qué el caso refleja una crisis de detenciones arbitrarias?

El defensor de Derechos Humanos de la Ibero Puebla informó que está documentado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que en México la detención arbitraria está generalizada y sucede en todos los ámbitos del Estado, lo cual coincide con la desaparición de personas en el país que ha generado una evaluación en curso por parte del Comité de Desaparición de Naciones Unidas para analizar si este problema es generalizado y sistemático.

“Nosotros decimos, cuando nos preguntan que Leonardo diga qué pasó, en principio le corresponde a la autoridad, y el llamamiento que hemos hecho durante días es que se presente esa evidencia, sólo Migración, el Instituto Nacional de Migración, sea la única autoridad que tuvo disposición para decir, aquí están los vídeos, pasa el filtro migratorio, y no sabemos qué pasa después”. — Simón Hernández, defensor de los Derechos Humanos de la Ibero Puebla

¿Qué exige la Ibero Puebla a las autoridades?

Hernández dio a conocer que en principio esperaron la recuperación médica y psicoactiva de Leonardo, después como Universidad apoyaron el proceso de justicia de la mano con la agenda de Derechos Humanos que ha realizado en diversas ocasiones con llamados y propuestas al Estado mexicano en distintos temas como la militarización de la seguridad pública, la política migratoria y la situación en estaciones migratorias, por lo que exigen que se esclarezca qué sucedió, si hay responsabilidad de las autoridades y que estas se deslinden.

